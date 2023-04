Oroscopo settimana dal 24 al 30 aprile 2023

Ariete

Un oroscopo interessante, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si rivela abbastanza romantica, con i partner pronti anche a un passo importante per la loro relazione. In ufficio, invece, potrebbero arrivare novità in materia di contratti.

Toro

Sette giorni molto energici, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa si caratterizza per una buona passione, ma anche per una grande capacità di comunicazione fra i partner. Sul fronte ambito lavorativo, invece, si intravedono all'orizzonte nuovi progetti.

Gemelli

Sette giorni all'insegna dei sentimenti, quelli suggeriti dagli astri ai nati nel segno dei Gemelli. La sfera di coppia si rivela decisamente romantica, con i partner pronti a vivere dolci momenti insieme. I single, invece, si lanceranno nella conquista. Nel mentre, in ufficio si potrà dare sfogo alla propria creatività.

Cancro

Un oroscopo grintoso, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno del Cancro. La vita di coppia garantisce momenti di improvvisa passione e di soddisfacente fantasia, con dei partner più maliziosi rispetto al solito. In ufficio, invece, bisognerà evitare di dimostrarsi troppo aggressivi nei confronti di colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa non risulta particolarmente romantica, tuttavia i partner sapranno comunque ritagliarsi degli spazi di condivisione. In ambito professionale, nel mentre, favoriti sono i compiti più creativi.

Vergine

Settimana tranquilla, quella promessa dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia si caratterizza per una buona sintonia fra i partner, i quali potranno superare alcuni battibecchi recenti. Sul lavoro, invece, è necessario recuperare qualche compito rimasto in sospeso.

Bilancia

Un oroscopo di alti e bassi, quello offerto dai pianeti ai nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa si caratterizza per un buon romanticismo, ma i partner dovranno comunque impegnarsi per migliorare la loro comunicazione reciproca. In ufficio, nel frattempo, bisogna prestare attenzione a scadenze e contratti.

Scorpione

Settimana un po' rallentata, ma priva di grandi preoccupazioni, quella in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso non si rivela eccessivamente romantico, con i partner forse distratti da piccole questioni quotidiane. Sul fronte lavorativo, nel mentre, è meglio evitare discussioni con colleghi e superiori.

Sagittario

Sette giorni senza troppi intoppi, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia non appare troppo romantica, tuttavia ai partner non mancherà né la malizia né la voglia di sperimentazione. In ambito professionale, invece, potrebbero arrivare delle gratificazioni economiche.

Capricorno

Un oroscopo senza eccessivi intoppi, quello previsto dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa si rivela molto intima, con i partner pronti a rafforzare il loro rapporto grazie a un profondo dialogo. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, meglio non farsi trascinare nelle discussioni altrui.

Acquario

Sette giorni abbastanza tranquilli, ma non troppo energici, quelli in arrivo per i nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso si rivela abbastanza romantico, tuttavia non sufficientemente malizioso: i partner appaiono distratti dalle loro questioni quotidiane. In ufficio, invece, si inizia a intravedere una possibile promozione.

Pesci

Settimana abbastanza tranquilla, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa è abbastanza romantica e intrigante, con i partner pronti a superare qualche discussione recente. In ambito professionale, nel frattempo, si avrà la possibilità di guidare un piccolo team.