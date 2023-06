Oroscopo settimana dal 26 giugno al 2 luglio 2023

Ariete

Un oroscopo abbastanza interessante, quello in arrivo per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizza per una buona energia, soprattutto sul versante più fisico del rapporto: i partner si lanceranno in numerose sperimentazioni. In ufficio, nel frattempo, nuove opportunità si intravedono all'orizzonte.

Toro

Sette giorni senza grandi intoppi, quelli promessi dagli astri per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa si rivela abbastanza romantica, anche se i partner devono impegnarsi maggiormente sul fronte della comunicazione. In ambito lavorativo, invece, si potrà approfittare di una nuova creatività.

Gemelli

Settimana senza grandi scossoni, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. La vita amorosa è decisamente giocosa, con i partner pronti a concedersi sia momenti romantici che più fisici. Sul fronte professionale, nel frattempo, si otterrà un piccolo successo grazie alla guida di un team.

Cancro

Un oroscopo molto energico, quello offerto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. L'ambito amoroso regala una buona capacità comunicativa ai partner, mentre i single potrebbero concedersi qualche avventura in più rispetto al solito. In ufficio, nel frattempo, meglio evitare atteggiamenti troppo polemici con colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni molto promettenti, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa offre un buon romanticismo, con i partner pronti anche a passi importanti per la loro relazione. Sul fronte professionale, nel mentre, potrebbero arrivare novità in fatto di contratti.

Vergine

Settimana mediamente tranquilla, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia è mediamente romantica, ma i partner sembrano essere distratti da questioni estranee alla relazione. In ufficio, invece, si potrà recuperare qualche compito a lungo rimasto in sospeso.

Bilancia

Un oroscopo privo di grandi stress, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso si caratterizza per una buona intesa fisica fra i partner, tuttavia sarà necessario migliorare il dialogo. Sul fronte lavorativo, nel mentre, meglio dedicarsi a compiti creativi.

Scorpione

Settimana di alti e bassi, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia non perde la sua spinta più passionale, ma fra i partner la comunicazione richiede qualche sforzo in più. In ambito professionale, nel frattempo, meglio non sollevare discussioni per questioni futili.

Sagittario

Sette giorni senza grandi intoppi, quelli offerti dagli astri ai nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso si caratterizza per una buona intesa mentale fra i partner, anche se qualche sforzo in più dovrà essere fatto sul fronte della passione. In ufficio, nel frattempo, si riceverà l'aiuto di un alleato.

Capricorno

Un oroscopo con alti e bassi, quello previsto dai pianeti per i nati nel segno del Capricorno. La vita amorosa non si rivela eccessivamente romantica e i partner dovranno anche dimostrare più grinta sul fronte fisico del rapporto. La sfera professionale, invece, suggerisce nuovi progetti in arrivo.

Acquario

Sette giorni ancora altalenanti, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera di coppia non offre un eccessivo romanticismo, anche se fra i partner non mancheranno momenti di improvvisa passione. In ufficio, nel frattempo, un progetto stenta ancora a partire.

Pesci

Settimana priva di grandi preoccupazioni, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia vedrà una forte sintonia tra i partner, sia sul fronte più mentale che su quello più fisico del rapporto. La sfera professionale, nel frattempo, richiede qualche sforzo di comunicazione in più con colleghi e superiori.