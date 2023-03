Oroscopo settimana dal 27 marzo al 2 aprile 2023

Ariete

Un oroscopo ancora promettente, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia è molto serena, con i partner pronti a concedersi molti momenti di divertimento, mentre i single sono pronti a lanciarsi nella conquista. Qualche intoppo in più sul lavoro, dove bisognerà evitare di discutere con colleghi e superiori.

Toro

Sette giorni promettenti, quelli suggeriti dagli astri ai nati nel segno del Toro. La sfera amorosa si rivela molto romantica, soprattutto per le coppie molto giovani: si vivranno dei momenti decisamente intensi. In ufficio, invece, è arrivato il momento di sfoggiare una maggiore creatività.

Gemelli

Settimana senza grandi intoppi, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso si rivela molto grintoso, tuttavia potrebbe mancare quel pizzico di romanticismo in più. Sul fronte professionale, invece, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.

Cancro

Un oroscopo in miglioramento, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno del Cancro. La vita di coppia si rivela più energica, con i partner pronti a sperimentare diverse fantasie a lungo rimaste nascoste. Sul fronte lavorativo, però, questa grinta non dovrà trasformarsi in aggressività.

Leone

Settimana senza scossoni, quella promessa dagli astri ai nati nel segno del Leone. La sfera amorosa si caratterizza per una buona intesa fra i partner, anche se l'interazione rischia di essere troppo sbilanciata sul versante più fisico del rapporto. In ufficio, nel frattempo, il momento è propizio per avviare nuovi progetti.

Vergine

Sette giorni mediamente tranquilli, forse non eccessivamente energici, quelli in arrivo per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia si rinnoverà con un nuovo romanticismo, utile ai partner per superare qualche battibecco recente. Sul fronte lavorativo, invece, bisognerà evitare gli eccessi di pignoleria.

Bilancia

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia non si rivela particolarmente romantica, perché i partner appaiono distratti dai singoli impegni quotidiani. In ambito professionale, invece, serve pianificare con anticipo un progetto che prenderà vita durante l'estate.

Scorpione

Settimana abbastanza soddisfacente, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa si rinnova con un'inedita grinta, capace di portare a una grande sperimentazione sul versante più fisico del rapporto. Sul fronte professionale, nel frattempo, si potrà dimostrare un'inedita creatività.

Sagittario

Sette giorni in miglioramento, quelli promessi dagli astri ai nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia non offre un eccessivo romanticismo, ma fra i partner regnerà una buona sintonia e l'assenza di grandi battibecchi. In ufficio, nel frattempo, una buona comunicazione permetterà di stringere nuove alleanze.

Capricorno

Un oroscopo di alti e bassi, quello offerto dai pianeti ai nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso si rivela mediamente romantico, ma la coppia potrebbe faticare sul versante più fisico del rapporto. Sul lavoro, nel mentre, sarà necessario prestare attenzione alle comunicazioni con colleghi e superiori.

Acquario

Sette giorni privi di troppi intoppi, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La vita amorosa si rivela molto comunicativa, con i partner pronti a risolvere alcuni battibecchi recenti. In ufficio, invece, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.

Pesci

Settimana abbastanza statica, ma priva di grandi intoppi, quella offerta dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia si rivela romantica e molto propositiva, con i partner pronti a pensare in grande per la loro relazione. Sul fronte lavorativo, invece, è necessario recuperare alcuni progetti rimasti in sospeso.