Oroscopo settimana dal 3 al 9 luglio 2023

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia richiede maggior impegno sul fronte della comunicazione, con i partner forse troppo distratti da altre questioni. In ambito lavorativo, invece, nuovi progetti si avvistano all'orizzonte.

Toro

Sette giorni tranquilli, quelli offerti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso si caratterizza per una buona malizia, con i partner pronti a lanciarsi in numerose sperimentazioni e fantasie. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, bisogna recuperare qualche compito rimasto in sospeso.

Gemelli

Settimana di alti e bassi, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La vita amorosa garantisce un buon romanticismo ma, nel frattempo, potrebbero esservi anche delle piccole discussioni fra i partner. In ufficio, invece, è meglio non lanciarsi in discussioni per questioni banali.

Cancro

Un oroscopo molto energico, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno del Cancro. La vita di coppia si caratterizza per una buona grinta, che si manifesterà soprattutto sul versante più fisico della relazione. Sul fronte lavorativo, invece, si avrà la possibilità di migliorare la propria comunicazione con colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni molto ricchi, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno del Leone. L'ambito amoroso è energico e malizioso: oltre alle coppie consolidate, anche i single sentiranno il desiderio di lanciarsi in nuove conquiste. In ufficio, nel frattempo, bisogna evitare che la troppa grinta si trasformi in aggressività.

Vergine

Settimana senza grandi intoppi, quella voluta dagli astri per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia prevede una buona sintonia fra i partner, al netto di qualche piccolo battibecco. In ambito professionale, invece, è arrivato il momento di pensare a un nuovo progetto.

Bilancia

Un oroscopo mediamente tranquillo, quello offerto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso garantisce un medio romanticismo ai partner, i quali potranno anche vivere piccoli momenti di malizia. In ufficio, nel mentre, è meglio evitare le discussioni con colleghi e superiori.

Scorpione

Sette giorni non particolarmente ricchi, ma privi di eccessive preoccupazioni, quelli offerti dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa prevede una buona sintonia fra i partner, ma potrebbero però esservi dei veloci battibecchi. In ambito professionale, invece, bisogna prestare attenzione a compensi e contratti.

Sagittario

Settimana non troppo movimentata, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso non si caratterizza per un'estrema grinta fra i partner, tuttavia si potrà comunque approfittare di alcuni momenti di romanticismo. In ufficio, invece, è tempo di iniziare a lavorare per una promozione.

Capricorno

Un oroscopo poco energico, quello offerto dai pianeti ai nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia non si rivela molto comunicativa, con i partner forse presi da altre questioni. Sul fronte professionale, nel frattempo, sarà necessario evitare accese discussioni, soprattutto per motivi futili.

Acquario

Sette giorni un po' stanchi, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso non offre grandi occasioni di romanticismo e i partner dovranno prestare attenzione alla comunicazione reciproca. In ufficio, nel mentre, meglio concentrarsi su compiti creativi.

Pesci

Settimana senza grandi intoppi, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno dei Pesci. La vita amorosa è mediamente romantica, anche se forse più mentale che fisica. In ambito professionale, invece, è necessario impegnarsi maggiormente per conquistare un nuovo progetto.