Oroscopo settimana dall'1 al 7 maggio 2023

Ariete

Un oroscopo ancora ricco di energie, quello proposto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizza per un buon romanticismo, che permetterà ai partner di pensare in grande alla loro relazione. In ambito lavorativo, nel frattempo, nuovi progetti risultano in partenza.

Toro

Settimana pregna di avvenimenti, quella offerta dagli astri ai nati nel segno del Toro. La sfera amorosa si caratterizza per un'inedita passione fra i partner, pronti a sperimentare nuove e intriganti fantasie. In ufficio, nel frattempo, vi saranno le condizioni per chiedere e ottenere una promozione.

Gemelli

Sette giorni all'insegna dei sentimenti, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso non si rivela particolarmente malizioso, ma i partner sapranno comunque approfittare di un buon romanticismo. Sul fronte lavorativo, invece, prosegue il periodo di elevata creatività.

Cancro

Un oroscopo grintoso, quello offerto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia si rivela molto maliziosa, ma fra i partner potrebbe mancare quel pizzico di romanticismo in più. In ufficio, nel mentre, si riuscirà con determinazione a risolvere una questione recente.

Leone

Sette giorni senza grandi intoppi, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno del Leone. L'ambito amoroso non offre grande romanticismo, tuttavia i partner sapranno comunque approfittare di alcuni momenti di passione. Sul fronte lavorativo, invece, vi saranno novità in fatto di contratti.

Vergine

Settimana mediamente tranquilla, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La vita amorosa si caratterizza per un buon romanticismo fra i partner, anche se la passione apparirà un po' sopita. In ufficio, nel frattempo, bisognerà evitare di eccedere nelle critiche verso collaboratori e superiori.

Bilancia

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa appare mediamente romantica, ma i partner appaiono ancora molto distratti dai loro impegni quotidiani e individuali. Sul fronte professionale, invece, bisognerà prestare attenzione a scadenze e consegne.

Scorpione

Sette giorni di piccole sfide, quelli previsti dalle stelle ai nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso non risulta particolarmente romantico, anche se i partner sapranno approfittare di alcuni momenti di improvvisa passione. In ufficio, nel mentre, bisogna evitare discussioni all'interno del proprio team.

Sagittario

Settimana senza troppi intoppi, quella offerta dagli astri ai nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia appare mediamente tranquilla, forse poco passionale per l'intraprendenza tipica del segno. Sul lavoro, invece, si iniziano a intravedere nuove opportunità di carriera.

Capricorno

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa è mediamente romantica, tuttavia i partner non sembrano particolarmente interessati alla reciproca intimità. In ambito lavorativo, nel frattempo, sarà necessario recuperare qualche compito per troppo tempo rimasto in sospeso.

Acquario

Sette giorni abbastanza tranquilli, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia si caratterizza per un medio romanticismo e una grande grinta, quest'ultima sarà utile anche ai single in cerca di nuove conoscenze. Sul fronte professionale, nel mentre, ci si potrà occupare di questioni creative.

Pesci

Settimana priva di grandi preoccupazioni, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno dei Pesci. L'ambito amorosa appare sia romantico che malizioso, anche se ai partner è richiesto di migliorare la loro comunicazione reciproca. In ufficio, invece, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.