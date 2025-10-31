Stende i panni al portone del Duomo. L'opposizione attacca: "Degrado"

Un clochard stende i suoi panni davanti al portone del Duomo e si scatenano le polemiche con accuse di degrado da parte del centrodestra al Comune di Milano che replica accusando l'opposizione di speculazione politica e di scarsa sensibilità umana. La foto della scena del giovane straniero con problemi psichiatrici allontanato dai vigili fa il giro del web e, con tutte le giustificazioni che si possono trovare, oggettivamente, lascia senza parole.

"Sono rimasto sbigottito da tanto degrado e mi chiedo cosa sarebbe successo se la stessa persona avesse fatto la stessa cosa davanti a una moschea..." attacca il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato. A ruota il consigliere comunale di Fdi Francesco Rocca che parla di scene da terzo mondo:"Il Duomo è simbolo di Milano e della cristianità e questo gesto fa capire quale sia ormai il totale senso d'impunità presente in città. Ognuno fa un po' quello che vuole". Per Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega, "le immagini danno la misura del punto di non ritorno al quale siamo purtroppo arrivati per colpa del buonismo e del lassismo della sinistra. Uno sbandato che si permette di stendere panni ad asciugare direttamente sul sagrato del Duomo: uno sfregio inaccettabile alla nostra cristianità. Il sindaco Sala, il Pd e tutti i loro compagni diranno qualcosa? Condanneranno questo scempio? Non hanno nulla da dire sul degrado indecente anche nel centro dove sono tantissimi i senzatetto e gli sbandati..". La replica, a stretto giro di posta, arriva dall'assessore al Welfare del Comune Lamberto Bertolè: "Si tratta di una polemica totalmente fuori luogo e montata sul nulla- risponde- Accanirsi contro una persona con un'evidente vulnerabilità non è degno di una politica che dovrebbe occuparsi prima di tutto di chi non ce la fa.

Bene ha fatto la polizia locale a intervenire, con tatto e attenzione, per garantire il rispetto di un luogo pubblico così importante e simbolico , ma anche e soprattutto per aiutare il signore e accompagnarlo a ricevere le cure di cui ha bisogno. Milano vuole rimanere una città aperta al turismo internazionale ma anche e soprattutto a tutti coloro che ci vivono pur facendo fatica e subendo politiche, a partire da quelle migratorie, che creano marginalità"