Stop moto lungo la 90/91. E i 3 giorni di Mattarella

Come evitare che i Giochi invernali 2026 rimangano nella memoria come una "stangata olimpica"? Prendere nota che dal 2 febbraio al 18 marzo (quindi qualche giorno in più rispetto alla fine delle Paralimpiadi prevista il 15) scatterà il divieto di transito a moto, ciclomotori e biciclette in un tratto ampio della corsia preferenziale della 90/91, se si entra per sbaglio la multa è assicurata perchè ci sono le telecamere. Lo stop è legato alla presenza di decine e decine di mezzi di delegazioni, atleti, staff che dovranno muoversi velocemente e in sicurezza. Anche i mezzi della 90/91 dovranno scorrere più fluidamente del solito. Il divieto sarà attivo nel tratto compreso tra l'incrocio di viale Serra-De Gasperi-Scarampo (a nord-ovest) e piazzale Lodi (a sud-est), per una lunghezza complessiva di circa 9 chilometri con 29 incroci. L'assessore alla Mobilità del Comune Arianna Censi sottolinea che "si tratta di una misura temporanea per un evento eccezionale come le Olimpiadi, che richiedono misure straordinarie visto l'afflusso di tutte le squadre e dei tanti veicoli dedicati al loro trasporto. Le rilevazioni mostrano che moto e motorini rappresentino circa il 40% degli accessi complessivi alla corsia riservata della filoviaria nelle ore di punta. L'incremento elevato di auto che utilizzeranno la preferenziale nel periodo dei Giochi rende incompatibile, per questioni di sicurezza e di fluidità degli spostamenti, la presenza in contemporanea delle moto". In compenso saranno potenziati i trasporti pubblici, dal 5 al 22 febbraio le linee metropolitane saranno aperte fino alle 2 di notte e saranno potenziati i treni della M1 e M2. La rete notturna di superficie sarà estesa a tutte le notti della settimana con 14 linee attive tra le 2.30 e le 5.30. Navette non stop tra la stazione M2 Rogoredo e l'Arena Santa Giulia. Misure straordinarie, ma modulate in base al traffico atteso, scatteranno durante le Paralimpiadi: dal 7 al 15 marzo l'orario del metrò sarà prolugato fino all'una di notte e le 14 linee notturne estese dall'1.30 alle 5.30. Anche i parcheggi di interscambio Atm prolungheranno gli orari. E da ieri i sindacati dei tassisti, da Radiotaxi 028585 a Unione Artigiani, hanno iniziato a distribuire i banner promozionali da posizionare sui lunotti posteriori delle auto bianche - "Milano, arrivano i Giochi" - e invitano i colleghi a esporli (anche) "per rafforzare l'immagine del servizio taxi come parte integrante e centrale della mobilità cittadina".

Tre le giornate da bollino rosso, in cui bisognerà rassegnarsi a divieti di circolazione e di sosta, mezzi pubblici deviati. E corrispondono (anche) alle tre presenze del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Milano, ieri il Coni ha diffuso il suo programma completo in città. Lunedì prossimo alle 19 al Teatro alla Scala parteciperà all'inaugurazione della 145esima Sessione del Cio dopo aver incontrato i membri in una cerimonia a Palazzo Marino. Nella tarda mattinata del 5 febbraio si recherà al Villaggio Olimpico, accolto dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio, firmerà il Murale della Tregua Olimpica e pranzerà nella mensa del Villaggio con gli azzurri. Alle 19 sarà alla Fabbrica del Vapore per la cena offerta dal presidente del Cio Kirsty Coventry ai Capi di Stato.

La mattina del 6 febbraio, sempre accompagnato dalla figlia Laura, assisterà al taglio del bastro di Casa Italia in Triennale, dove visiterà la mostra "Mue", e in serata la Cerimonia a San Siro. E dichiarerà aperti i Giochi di Milano Cortina 2026.