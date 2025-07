L'academy de il Giornale: in viaggio in El Alamein con l'inviato di guerra Gian Micalessin dal 22 al 25 ottobre

In occasione dell’anniversario della storica Battaglia di El Alamein, dal 22 al 25 ottobre prende vita un’esperienza unica dedicata ad aspiranti giornalisti, fotoreporter e appassionati di storia. Un’immersione intensa nei luoghi simbolo della Seconda Guerra Mondiale, tra memoria, racconto e immagini.



Guidati da Gian Micalessin, giornalista e reporter di guerra tra i più autorevoli in Italia, i partecipanti avranno l’opportunità di apprendere sul campo le tecniche del giornalismo di guerra e del fotoreportage, confrontandosi con i temi della memoria, del conflitto e del racconto storico attraverso gli strumenti dell’inchiesta, dell’intervista e dell’immagine.



L’academy si svolgerà con laboratori pratici, incontri e momenti di confronto. Un’occasione irripetibile per chi sogna di raccontare il mondo con verità, coraggio e passione.



L’Academy è aperta a: giornalisti e aspiranti reporter che vogliono specializzarsi nel giornalismo di guerra e di viaggio. Fotografi e videomaker interessati a documentare realtà complesse. Studenti di comunicazione, scienze politiche o relazioni internazionali. Appassionati di storia, geopolitica e storytelling, anche senza esperienza pregressa.

I lavori scritti e fotografici dei partecipanti verranno poi pubblicati su il Giornale e sui suoi canali social. Al termine del viaggio verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il prezzo del viaggio è di 1350 € a persona. Nel costo sono inclusi: formazione specializzata con Gian Micalessin, volo, pernottamento in hotel con trattamento di mezza pensione, 1 pranzo presso ristorante "Al Cairo" il terzo giorno, acqua ai pasti, bus privato per trasferimenti, guida locale, escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse.



Posti limitati.

Per informazioni e prenotazioni: 0250071217 oppure via mail viaggidelgiornale@gattinoni.it



Qui il programma dettagliato del viaggio:



1° giorno, mercoledì 22/10 – BERGAMO ORIO al SERIO / CAIRO / EL ALAMEIN

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio in tempo per l’imbarco sul volo Air Arabia diretto al Cairo. All’arrivo, sbarco, operazioni doganali e, dopo l’incontro con l’assistente/guida locale parlante italiano, partenza in pullman locale riservato per El Alamein. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.



2° giorno, giovedì 23/10 – EL ALAMEIN / CAIRO

Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per assistere al lancio dei Paracadutisti italiani sulle postazioni della Folgore nel deserto e visitare il Sacrario Italiano ed il Museo della Battaglia di El Alamein. Pranzo libero e, nel pomeriggio, partenza con pullman locale riservato per il rientro al Cairo. All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel.



3° giorno, venerdì 24/10 – CAIRO

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata delle celeberrime piramidi di Giza e dell'enigmatica Sfinge. Pranzo in ristorante locale e, nel pomeriggio, proseguimento della visita a Memphis, capitale nell'Antico Egitto, e a Saqqara con la stupenda piramide a gradoni del faraone Djoser risalente alla III dinastia. Cena e pernottamento in hotel.



4° giorno, sabato 25/10 – CAIRO / BERGAMO ORIO al SERIO

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della parte musulmana della città con la Cittadella e la moschea di alabastro Mohamed Ali. A seguire, passeggiata nel vivace Bazaar di Khan el-Khalili. Pranzo libero a carico dei partecipanti e, nel pomeriggio, trasferimento con pullman locale riservato all’aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo Air Arabia in partenza per il rientro in Italia. All’arrivo all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, sbarco e partenza in pullman riservato per il rientro ai luoghi di destinazione.



Viaggio realizzato in collaborazione con Gattinoni Travel.

Per informazioni e prenotazioni: 0250071217 oppure via mail viaggidelgiornale@gattinoni.it

Se vuoi avere maggiori informazioni, compila il seguente form e sarai ricontattato: clicca qui