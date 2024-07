Olimpiadi, la Francia issa al contrario la bandiera olimpica: "Solo loro potevano"

Ascolta ora 00:00 00:00

La cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Parigi 2024 non verrà ricordata per essere una delle più belle. Tra le ragioni per le quali questa cerimonia entrerà nella storia come una delle più criticate di sempre c'è senz'altro l'errore, grave, nell'issata della bandiera olimpica sul pennone. La cerimonia della bandiera è la più formale e istituzionale in cerimonie di questo tipo, ed è anche tra le più emozionanti. Eppure, i francesi sono riusciti a sbagliare il verso in cui la bandiera dei cinque cerchi è stata ancorata. Il risultato è che la bandiera bianca, simbolo universale delle olimpiadi, ha sventolato a testa in giù durante la cerimonia di apertura.

Qualcuno potrebbe anche definirlo come una sorta di lapsus freudiano, perché se si considera il flag code americano, lo sventolamento di una bandiera capovolta ha un significato ben preciso e indica uno stato di profonda sofferenza e di estremo pericolo di vita. In sostanza, può essere utilizzato come un segnale d'aiuto. È chiaro che quanto avvenuto durante la cerimonia di apertura sia un clamoroso errore e non ci siano particolari significati.

Tuttavia, visto il caos politico che regna in Francia, quella del lapsus in mondovisione potrebbe non essere una spiegazione così assurda. Ovviamente, l'errore clamoroso è stato sottolineato ed evidenziato con enfasi sui social, dove in tanti hanno scherzato, ma altrettanti hanno sottolineato come questo sia un motivo di estremo imbarazzo per gli organizzatori, che non sono riusciti nemmeno a issare nel modo corretto la bandiera.

" Alle Olimpiadi hanno appena appeso la bandiera a testa in giù. Chi gestisce questo circo? ", si legge in un commento. Una delle risposte non è più clemente: " È adatto a questo spettacolo di merda ". E ancora: " Disastro, ma cosa altro ci si aspetta dalla Francia? Quando ho visto la bandiera olimpica sventolare a testa in giù ho pensato che solo la Francia avrebbe potuto rovinarla ".

I commenti sono impietosi e si inseriscono nel più ampio contesto delle critiche mosse, quasi unanimemente, alla cerimonia di apertura, considerata eccessivamenteda parte dei francesi, oltre che dispersiva e lenta, e woke. Ma, soprattutto, si accusa l'organizzazione di aver messo in secondo piano gli atleti e lo sport, che sono il vero spettacolo e i veri protagonisti delle Olimpiadi.