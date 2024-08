Olimpiadi, l'Olanda affonda il Setterosa. Italia fuori ai quarti di finale

Ascolta ora 00:00 00:00

Si conclude ai quarti di finale il viaggio del "Setterosa" di pallanuoto che cade contro l'arcigna Olanda che si impone con il severo punteggio di 11-7 e stacca così il pass per le semifinali. La squadra allenata dal commissario tecnico Carlo Silipo ha cercato di tenere testa alle orange allenate dal greco Evangelos Doudesis che si sono dimostrate spietate e più fredde nei momenti chiave della partita. Tanti i legni colpiti dall'Italia che si è però dimostrata un po' troppo fragile difensivamente, e anche un po' distratta a tratti, a differenza di un'Olanda che ha sempre difeso con le unghie e con i denti, con il portiere Aarts che si conferma uno dei portieri più forti del mondo.

Sconfitta cocente per le ragazze di Carlo Silipo che hanno tenuto testa alle olandesi per tre tempi su quattro con il quarto e ultimo parziale che ha dato lo stacco decisivo in favore delle tulipane che staccano così il pass per le semifinali. 2-2 il primo tempo, 3-2 per le olandesi il secondo parziale con il gol del 5-4 arrivato in maniera un po' casuale e con un rimpallo sfavorevole alle azzurre. 1-1 nel terzo e combattuto parziale, fino al pesante 6-2 dell'ultimo tempo che ha così sancito l'uscita anzitempo da queste Olimpiadi parigine del Setterosa che non vince una medaglia d'oro ai giochi olimpici dal lontano 2004 ad Atene.

Cammino abbastanza deludente per l'Italia che nel girone B aveva ottenuto una sola vittoria e tre sconfitte con il passaggio ai quarti di finale arrivato solo grazie al successo della Francia sulla Grecia che ha permesso così alle azzurre di chiudere al terzo posto. A passare dunque il turno è l'Olanda che ora affronterà la Spagna che ha nei quarti di finale ha battuto in maniera agevole il Canada dopo aver vinto in scioltezza il girone B con quattro vittorie su quattro. Semifinale equilibrata con le iberiche che partono con i favori del pronostico ma con le olandesi che hanno dimostrato di avere fame di vittoria ma soprattutto una grandissima difesa.



Il tabellino

Italia: 1 Condorelli (P), 2 Tabani, 3 Galardi, 4 Avegno, 5 Giustini, 6 Bettini, 7 Picozzi, 8 Bianconi, 9 Palmieri, 10 Marletta, 11 Cocchiere, 12 Viacava, 13 Banchelli (P). All. Silipo.

1 Aarts (P), 2 Wolves, 3 Sleeking, 4 van der Sloot, 5 Keuning, 6 van de Kraats, 7 B. Rogge, 8 Sevenich, 9 Joustra, 10 L. Rogge, 11 Moolhuijzen, 12 Ten Broek, 13 Buis (P). Ct: Doudesis.

Primo tempo: 2-2, secondo tempo 1-1, terzo tempo 2-3, quarto tempo 3-6