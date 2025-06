"Ora sarai tu a guidare i nostri figli". Le ultime parole di Mihajlović alla moglie

Sono trascorsi quasi tre anni dalla sua scomparsa, ma il ricordo di Sinisa Mihajlović è ancora molto forte in tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Intervenuta come ospite della trasmissione Storie al Bivio Show, su Rai 2, la moglie Arianna torna a parlare di lui, rivelando alcuni toccanti di quelli che sono stati i suoi ultimi istanti insieme al consorte.

"Dopo la morte di Sinisa ho avuto una strana reazione. Ho usato i social fingendo una felicità inesistente. Il primo anno è stato molto duro: pubblicavo in continuazione per affrontare il dolore. Solo oggi ho capito che lui vorrebbe vedermi andare avanti" , ha raccontato Arianna Mihajlović nel corso della puntata che andrà in onda nella giornata di martedì 24 giugno.

Sinisa e Arianna Mihajlović sono stati una coppia molto affiatata. Dopo essersi conosciuti in un ristorante romano nel 1995, i due non sono più riusciti a separarsi. Il matrimonio arrivò dopo solo un anno di fidanzamento. Poi i figli, e i nipoti, che oggi sono la gioia e la consolazione di lady Mihajlović. L'incubo cominciò nel 2019, quando Mihajlović, avvertendo un forte dolore al fianco, decise di fare degli accertamenti che portarono alla diagnosi di leucemia. " Era una forma molto aggressiva. Facemmo un patto: affrontiamo tutto insieme e vinceremo questo brutto male ", ha rivelato la donna. "Nonostante le difficoltà, Sinisa mantenne sempre la forza di sorridere, e alla fine delle prime cure sembrava aver vinto la battaglia. Lui spiava le mie reazioni per capire quanto stessi male. Io mi mostravo allegra, non mi ha mai vista piangere" .