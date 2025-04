Primo segnale di vita vera: la firma di Schumi sul casco di Sir Jackie

Ascolta ora 00:00 00:00

Quella sigla MS sul casco bianco di Sir Jackie Stewart è qualcosa di più di un autografo. È il primo segnale di vita di Michael Schumacher che da più di 10 anni lotta per ritrovare un po' di vita normale. Lo avrà aiutato anche sua moglie Corinna, magari ha scritto anche tutto lei, ma il fatto che Sir Jackie Stewart sia stato autorizzato a dire che quella è la firma di Michael ha un significato particolare. Quasi commovente. Come la buona causa per cui il casco bianco con fascia in tartan Royal Stewart del tre volte campione del mondo scozzese è stato firmato da tutti i 20 campioni del mondo viventi: verrà messo all'asta per raccogliere fondi a favore dell'associazione Race Against Dementia che Sir Jackie ha fondato quando alla moglie Heldon nel 2014 era stata diagnosticata la malattia.

La sigla MS accanto a quella degli altri 19 campioni del mondo viventi non deve illudere, non deve far pensare a nulla di miracoloso, ma commuove che Corinna abbia voluto aiutare Stewart in questa sua missione. In fin dei conti da anni stanno lavorando tutti e due per la stessa ragione: tenere in vita le persone che più hanno amato nella loro vita: Helen e Michael.