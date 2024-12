Vinnie, 9 anni e il regalo speciale del Milan

Ascolta ora 00:00 00:00

Era iniziato come un bellissimo regalo di famiglia e invece si è trasformato in un'esperienza unica. Protagonista Vinnie Essex, un tifoso del Milan di nove anni di West London, che aveva scritto nella letterina di Natale di voler assistere alla partita della sua squadra del cuore a Milano, allo stadio di San Siro. Il 29 dicembre i diavoli contro la Roma. Babbo (e mamma) Natale hanno avverato il desiderio e la famiglia ha celebrato l'evento con un video che la mattina di Natale ha fatto il giro dei social. E lì, nella rete, è stato intercettato dalla società del Milan, conquistati dalla gioia e dalle emozioni di quel bambino. Così, il regalo è diventato una bellissima sorpresa dietro l'altra. Al loro arrivo a San Siro, Vinnie e la sua famiglia sono stati coinvolti in uno speciale programma pre-partita. Prima un tour esclusivo degli spogliatoi del Milan, poi sono stati sistemati a bordocampo per assistere al riscaldamento dei calciatori un'opportunità premium normalmente offerta solo come parte dell'esperienza Front Row del Club 1899.

Prima della partita Vinnie e la sua famiglia hanno incontrato Zlatan Ibrahimovic e il CEO Giorgio Furlani, che gli hanno consegnato una maglia speciale per il 125° Anniversario, un ricordo unico per celebrare questa occasione straordinaria, come anche Rafael Leão, il suo calciatore preferito che, avendolo riconosciuto dal suo video virale, ha reso l'esperienza ancora più speciale con un saluto personale.