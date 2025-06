Studio da 66mila euro per via Marina senz'auto. E Area C nel weekend

Avanti tutta con la rivoluzione dell'area di via Marina, tra via Palestro e via Senato, che comprende - tra l'altro - la cancellazione già contestato dal centrodestra di 190 posti auto. Una settimana fa la maggioranza Pd nel Municipio 1, come anticipato dal Giornale, ha approvato un'istanza che chiede alla giunta di procedere. E venerdì scorso il Comune, su input della Direzione Verde e Ambiente che fa riferimento all'assessore Elena Grandi, ha assegnato un incarico da 66mila euro a Poliedra, Centro di servizio e consulenza del Politecnico di Milano sulla pianificazione ambientale e territoriale, per un servizio di assistenza tecnica specialistica "di supporto alle decisioni strategiche nella scelta degli interventi mirati alla valorizzazione del comparto compreso tra via Senato, Manin, i Bastioni di Porta Venezia e corso Venezia". Uno studio che sarà consegnato anche in tempi relativamente rapidi: 150 giorni. L'obiettivo del progetto, come viene sottolineato nella determina dirigenziale e come era riportato anche nel documento approvato dalla Zona 1, è "proporre contestualmente la sistemazione delle aree verdi e delle aree grigie", ossia le strade, una valorizzazione "della vegetazione e della qualità degli aspetti viabilistici". La giunta vuole creare una sorta di "parco tra i parchi", una passeggiata green tra i Giardini Montanelli e di Villa Belgioioso, sede della Gam. Come? Togliendo l'asfalto e rendendo quasi pedonale l'area di via Marina, eliminando le 190 strisce blu che sono diventate ancora più preziosi per pendolari, fornitori e per chiunque frequenti la Ztl Quadrilatero inaugurata circa un mese fa. Tant'è, come sostiene il Comune si tratta di una località "realizzata originariamente su disegno del Piermarini, successivamente rivista e riprogettata da altri noti paesaggisti e attualmente ha perso gran parte delle caratteristiche originarie" che intende intende "ripristinare". Il Politecnico consegnerà un'analisi storica artistica, mappe cognitive che precisino anche "le esigenze delle diverse categorie di fruitori, evidenzino le emergenze architettoniche e monumentali e le loro ragioni attuali, individuino i flussi veicolari, con particolare attenzione all'esistenza di criticità e potenzialità" e un masterplan con un piano di lungo termine per rilanciare l'intero complesso monumentale, anche rispetto a Villa Reale e ai Giardini Montanelli. Il capogruppo di Forza Italia nel Municipio 1, Federico Benassati, aveva chiesto anche garanzie sul futuro di via Palestro, ma il centrosinistra non ha voluto escludere che la strada di collegamento tra la zona di via Manzoni e corso Venezia non diventerà nel tempo off limits al traffico.

Il sindaco Beppe Sala ha garantito invece, venerdì alla festa del Pd in Zona 1, che andrà avanti con l'estensione di Area C nel weekend.

Per quest'anno lo ha escluso ma a quanto pare non si scapperà nel 2026. "Vogliamo estendere il pagamento anche nel fine settimana ma non per fare cassa - sostiene -. Perchè deve pagare chi lavora e non chi viene a fare shopping?".