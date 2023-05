Stupro in tenda in piazza Carbonari: fermato somalo senza fissa dimora

Sono oltre 400, quindi più di una al giorno, le violenze sessuali denunciate a Milano nel 2022. Sono quelle «di strada» che fanno scalpore e finiscono sui giornali e sono (soprattutto) quelle tra le mura domestiche che restano spesso sommerse. La serie delle ultime settimane è preoccupante. Il 27 aprile una turista marocchina che aspettava un treno per Parigi è stata picchiata e violentata in uno degli ascensori della stazione Centrale. Poche ore dopo altri due episodi. Una senzatetto con problemi di deambulazione stuprata in una tenda in piazza Carbonari e una donna aggredita da un collega di lavoro in un hotel del centro. La notte tra sabato e domenica invece una 31enne è stata assalita nel bagno di una discoteca, il Q Club di via Padova.

Per i fatti di piazza Carbonari ieri la Squadra mobile ha fermato su disposizione del pm Rosaria Stagnaro un somalo di 32 anni, Said Yusuf, senza fissa dimora e in Italia con un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (per chi non può avere lo status di rifugiato, ma viene accolto perché nel proprio Paese subirebbe danni gravi). La donna, una 57enne, ha raccontato agli agenti che il somalo l'ha approcciata in Centrale e le ha offerto rifugio nella propria tenda. Lì però ha abusato di lei per tre volte. Ha anche «offerto» la vittima a un altro clochard, che ha rifiutato ma non ha soccorso la donna. Un terzo uomo che dorme sempre nei giardini di piazza Carbonari ha invece aiutato la polizia a trovare l'aggressore.

Yusuf è stato rintracciato vicino alla metro di San Donato, quando lo hanno fermato ha negato la violenza. Ora è a San Vittore in attesa dell'udienza di convalida. Il fermo del presunto autore della violenza sessuale di piazza Carbonari, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in città per partecipare in Prefettura al Comitato per l'ordine e la sicurezza, «è un segnale particolare, molto importante per Milano». Il responsabile del Viminale ha sottolineato «l'impegno straordinario di magistratura e forze di polizia per garantire la sicurezza nella città metropolitana».