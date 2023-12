Su Raidue a sceglierti il fidanzato/a sono mamma e papà

Siamo nel campo della leggerezza, della tv spensierata. Però chiedersi qual è il compagno giusto per tuo figlio o tua figlia diventa anche un tema serio in questo momento di grande commozione per l'omicidio di Giulia. Comunque, da domani, Lorena Bianchetti (foto) affianca al suo compito di riflettere sui temi religiosi (nel programma di Raiuno A sua immagine), anche quello di giocare sulle relazioni amorose. In onda al sabato alle 14 su Raidue, Mi presento ai tuoi (che prende spunto dal film Ti presento i miei con Ben Stiller) cerca di raccontare con ironia e leggerezza il mondo dei sentimenti. Al centro di ogni puntata una ragazza o un ragazzo che insieme ai propri genitori, agli amici, alle persone di cui si fida, sceglie tra sei «pretendenti» la persona con cui provare ad allacciare una relazione. Un percorso fatto di giochi e confronti farà emergere le caratteristiche di ognuno dei partecipanti fino ad arrivare alla scelta finale. Presente in studio la psicologa Flaminia Bolzan. Tra gli ospiti Carlo Conti (in collegamento), Barbara Foria e Riccardo Bocca. Inoltre in ogni puntata un personaggio noto racconterà il proprio rapporto famiglia/sentimenti. Domani il protagonista sarà Lorenzo, ragazzo siciliano di 28 anni trasferito a Londra per lavoro, i «selezionatori» dell'eventuale fidanzata saranno la madre, il padre e una cugina.

Per la Bianchetti è un ritorno ai programmi di intrattenimento, ma che fanno riflettere perché è «importante ricordare ai giovani - dice - che bisogna confidarsi con gli adulti e le figure di riferimento».