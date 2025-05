Sulla nuova "Isola" governerà Gentili (ma Ventura sovrintende...)

Ascolta ora 00:00 00:00

Dunque, stasera riparte su Canale 5 L'Isola dei famosi. Diciannovesima edizione. E, visti i tanti anni di messa in onda, l'usura, gli ultimi tentativi non troppo riusciti di tenerla a galla, quest'anno si cerca di farla andare a gonfie vele. Per farlo si punta su tre direzioni: una nuova conduzione, nella persona di Veronica Gentili (foto), giornalista dal piglio forte e deciso con a fianco Simona Ventura nel ruolo di opinionista; un ritorno alle radici del reality, cioè allo spirito (che si è un po' perso tra gossip e liti) di sopravvivenza con poco cibo, tanto caldo, prove fisiche e psicologiche e le difficoltà della convivenza. Infine un cast di naufraghi con elementi molto diversi, tra cui due figure politiche che si mischiano a modelle, showgirl e transgender. Uno è Mario Adinolfi, il battagliero fondatore iper cattolico del Popolo della Famiglia. («Sono l'improbabile, quell'evento assolutamente inaspettato - spiega - che però spesso è decisivo dentro un'esperienza collettiva»). L'altro è Dino Giarrusso, l'ex Iena diventato eurodeputato con il Movimento 5 Stelle nel 2019 (poi ha lasciato nel 2022). Ovviamente non poteva mancare l'elemento trasgressivo: è Carly Tommasini, transgender «intellò», modella, content creator, attrice (ha chiuso i profili per adulti). Sulle piattaforme ci sta invece ancora la «onlyfanser» Antonella Mosetti.

La Gentili, che riunisce in sé il passato da attrice, da combattiva opinionista, insieme all'ultima esperienza alle Iene, spiega: «Mediaset voleva riportare il reality allo spirito originario e in quest'ottica ha chiamato me, per dare un taglio giornalistico più scarno». E sulla scelta di passare a un programma lontano dal giornalismo dice: «Nella vita i percorsi possono cambiare, fare il giornalista vuol dire essere in grado di osservare, di raccontare senza pregiudizi». Della scelta di avere in studio da opinionista Super Simo che la potrebbe oscurare vista la sua conoscenza del reality che ha condotto per tanti anni, dice che piuttosto «sarà un sostegno».

Terzo elemento importante, dicevamo, è il gruppo naufraghi. In tutto venti: oltre ad Adinolfi, Giarrusso, Mosetti e Tommasini, la vincitrice del primo Grande Fratello Cristina Plevani, poi il cantautore Paolo Vallesi, l'ex tennista Camila Giorgi, l'ex volto di punta di Rete 4 Patrizia Rossetti, il cantante Angelo Famao, l'attrice Loredana Cannata, l'ex di Uomini e Donne Teresanna Pugliese, il conduttore Omar Fantini, l'ex ballerino di Amici Nunzio Stancampiano.

Per l'immancabile quota modelli Ibiza Altea e Leonardo Brum, poi il cuoco Samuele Bragelli, la showgirl Alessia Fabiani, il figlio di Rocco Siffredi Lorenzo Tano. Infine Chiara Balistreri, vittima di stalking e l'attore Mirko Frezza, dal passato complicato.