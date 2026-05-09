Talk, laboratori e performance. Quando l'economia scende in piazza

Il conto alla rovescia è scattato non solo per il via del Festival dell'Economia di Trento, ma anche per il Fuori Festival che, a corollario della programmazione scientifica, è pronto a conquistare a ritmo di musica e a colpi di effetti speciali palazzi, strade, vie e piazze cittadine, rendendole palcoscenico indoor e outdoor di uno spettacolo ininterrotto dedicato a un pubblico trasversale.

Adulti, giovani e bambini saranno protagonisti e spettatori ideali di questo grande show cittadino, che avrà in agenda una proposta a cavallo tra formazione e intrattenimento intelligente. Grazie a talk, laboratori, interventi e performance basate su linguaggi innovativi e approcci a 360 gradi, l'economia scenderà in piazza, diventando un patrimonio di saperi accessibile a tutti e trattando in modo informale argomenti di grande attualità, con focus sull'economia sociale, l'educazione finanziaria, il mondo del lavoro per la Gen Z, il benessere e la sostenibilità. Da non perdere il panel "Non solo denaro: il lavoro come progetto di vita", che si terrà il 22 maggio a Palazzo Sardagna e, insieme al presidente di Spazio 3R Impresa Sociale Chiara Cerretti, metterà sotto la lente il valore del lavoro e del denaro, rivolgendo un occhio di riguardo ai compensi e ai progetti a cavallo tra vita professionale e personale dei più giovani. Non solo imprenditori, manager, voci e personalità istituzionali, però. Al Fuori Salone via libera anche a creativi, artisti, influencer, opinion leaders, che racconteranno le loro esperienze di vita e lavoro negli ambiti più diversi. Partirà così un viaggio capace di offrire spunti interessanti e utili a orientarsi in questo periodo di rapidi cambiamenti e profonda incertezza, oltre che momenti di puro intrattenimento.

Tra sacro e profano, serio e divertente, si muoverà fin dalle prime battute il Fuori Festival, che quest'anno, sul fronte ricreativo, darà davvero spettacolo, con nomi di primo piano presenti per l'occasione. Grande attesa per il ritorno del Maestro violinista Uto Ughi, che incanterà con note delicate e tocco melodico, e per l'arrivo dell'ensemble Cello Generation e i Twin Violins Mirko e Valerio Lucia, ambassador di una nuova generazione che unisce musica, tecnica, energia e visione. Accanto alla musica classica, il programma si aprirà alla musica leggera e alla scena pop, con la presenza di Arisa e della rivelazione dell'ultimo Sanremo Angelica Bove. Non mancheranno neanche performance live dall'effetto risata garantito in teatro, in arrivo con la comicità tagliente di Zelig Lab, che porterà a Trento Elio, intervistato nella serata di inizio della kermesse da Giancarlo Bozzo, in un inedito format accompagnato dal pianoforte di Alberto Tafuri. In un Festival rivolto a giovani e giovanissimi, anche i bambini saranno coinvolti.

Ecco che il MUSE - Museo delle Scienze di Trento organizzerà laboratori, momenti di gioco e percorsi interattivi per i più piccoli dedicati alla scienza, alla creatività, all'economia e alla sostenibilità tra le sale interne e il suo bel parco. Per la serie, il Fuori Festival non ha età: nessuno escluso, tutti invitati.

CGS