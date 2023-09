Talvolta l'intelligenza è fin troppo artificiale

Più alla moda di Dolce e Gabbana, Versace e Prada messi insieme, l'Intelligenza artificiale sfila al cinema e propone l'ennesima guerra dei mondi in un pianeta che continua a parlare di pace con un mitra in mano. Stavolta la razza umana se la deve vedere con i robot intelligenti che fanno di tutto. Anche i kamikaze. E ogni riferimento è puramente voluto. In questo quadro di animosi bellicismi la razza umana viene difesa da uno scimmiesco John David Washington nei panni di Joshua, in lutto per la scomparsa della moglie. In qualità di ex delle forze speciali americane, gli viene chiesto di sconfiggere i paladini dell'intelligenza artificiale e uccidere il Creator che possiede un apocalittico strumento di guerra e devastazione. Lo sventurato rispose. Per poi scoprire però che la pericolosa, famigerata e temuta arma di cui sopra, altri non è che un'intelligenza artificiale sotto le mentite spoglie di un bambino.

Che farà Joshua lo scoprirà chi andrà al cinema e nell'occasione si renderà conto anche che la trama è davvero di un'intelligenza tanto artificiale da lasciare più di qualche dubbio sulla mente monotematica di chi ha sceneggiato il film dopo essere passato da Rogue one e, prima ancora, Godzilla e Monsters. Insomma un bel compitino, scopiazzato dal passato. E poi qualcuno ha ancora il coraggio di dire che è inutile quanto fatto in precedenza. Nel caso di Gareth Edwards è utilissimo e redditizio. Con una trama e mezza sono usciti quattro film. Chiamatelo stupido...

E il quesito sta proprio qui. È mai possibile che la fantascienza si regga sempre e solo sull'abusato schema di una guerra tra alieni e umani, robot e umani, avatar e umani. Il troppo stroppia da sempre ma affascina i più, che possono sfogarsi contro qualcuno - in questo caso, finto - almeno in un universo virtuale. Lasciateci almeno il sogno e l'immaginazione che, se non altro sul grande schermo, una guerra possa far finire tutte le guerre. Poi però nella realtà si è visto. Si uccide per nulla.