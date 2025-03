Al Teatro Greco di Siracusa anche l'"Iliade" diventa spettacolo

Ascolta ora 00:00 00:00

Due tragedie di Sofocle, Elettra, diretta da Roberto Andò, nella traduzione di Giorgio Ieranò e Edipo a Colono, per la regia di Robert Carsen nella traduzione di Francesco Morosi; una commedia di Aristofane, la Lisistrata diretta da Serena Sinigaglia nella traduzione di Nicola Cadoni, e uno spettacolo moderno di danza musica e poesia, la nuova creazione di Giuliano Peparini tratta dall'Iliade da Omero, con testi scelti e tradotti da Francesco Morosi: sono i titoli in scena dal 9 maggio al 6 luglio al Teatro Greco di Siracusa per la sessantesima stagione di rappresentazioni classiche prodotta e presentata ieri dall'Istituto nazionale del dramma antico (Inda), che vede anche la nomina di un nuovo sovrintendente, Daniele Pitteri, manager culturale con un'esperienza di oltre 40 anni nella gestione di enti e fondazioni culturali.

Oltre alla direzione di grandi registi, gli spettacoli prevedono il debutto al Teatro Greco di Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni e Fotinì Peluso e il ritorno di Lella Costa e Giuseppe Sartori, mentre la nuova stagione dell'Inda conferma la crescita al botteghino nel numero di spettatori registrati nell'ultimo biennio, con un totale di 340mila spettatori.

Ad inaugurare la stagione sarà Roberto Andò che esordisce al Teatro Greco in un classico. La sua Elettra avrà musiche di Giovanni Sollima, scena e luci di Gianni Carluccio e sarà interpretata da Sonia Bergamasco, mentre Anna Bonaiuto sarà Clitennestra e Roberto Latini Oreste. Realizzato in coproduzione con il Teatro di Napoli, lo spettacolo resterà in scena fino al 6 giugno: «Un'opera audace, che sperimenta una nuova drammaturgia del tragico», commenta Andò. «Come una moderna figura della depressione, Elettra non fa altro che esibire le proprie emozioni, rendendo irrilevante la questione della ragione o del torto».

Presentato anche il manifesto della stagione, in collaborazione con il Maxxi, che

rappresenta un'opera inedita di Giulio Paolini e illustrate le trasformazioni effettuate grazie al progetto Pnrr, che prevedono l'abbattimento delle barriere architettoniche, fisiche e cognitive nella fruizione degli spettacoli.