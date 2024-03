Alessio Falsone anche meno, Rosy Chin meritevole: le pagelle del Grande Fratello 23

È andata in onda ieri sera, 11 marzo, la 43esima puntata del Grande Fratello. Tantissimi i temi affrontati nel corso della serata. Continuano gli scontri nel reality di Cinecittà che vede Beatrice Luzzi scontrarsi con Anita. Proprio quest’ultima, ormai, si è lasciata andare con Alessio Falsone. Grecia è rientrata nella Casa per un confronto con Simona Tagli. Nel frattempo, Beatrice e Garibaldi sono sempre più vicini. Rosy Chin è la seconda finalista. Anita Olivieri, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Simona Tagli sono i concorrenti finiti al televoto della prossima puntata. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della quarantatreesima serata.

Concorrenti

Giuseppe Garibaldi – voto 7

Deluso dal non essere andato in finale, ha fatto in tempo a consolarsi tra le braccia di Beatrice Luzzi. I due, dopo giorni di allontanamento, sembrano essersi riavvicinati. “Ti ho voluto veramente dal primo giorno”, dice all’attrice in un momento di confidenza e non si nasconde dal dichiarare il suo interesse. Il sospetto che la mossa di Garibaldi possa essere strategica è lecito, ma le sue intenzioni sembrano essere assolutamente buone.

Simona Tagli – voto 6.5

Ammiriamo Simona per aver avuto la pazienza di rispondere a delle accuse di Grecia fondate sul nulla. Così, si è disquisito sul perché lei si siede su un fianco piuttosto che su un altro e di tante altre cose decisamente inutili. D’altronde, la puntata si doveva pur fare e Simona ne è uscita a testa alta, rimanendo quasi basita.

Perla Vatiero – voto 5.5

Fulmini e saette tra Perla e Alessio Falsone. Il motivo? L’allontanamento di quest’ultimo dalla Vatiero, dopo il flirt con Anita. Poi, Perla scoppia in lacrime, perché non ne può più. Inutile dire che in suo soccorso è arrivato Mirko che è intervenuto per ribadire che avrebbe voluto essere lì a consolarla. A quanto pare, dunque, la crisi tra i due sembra essere già passata. E mentre Perla guadagna punti (a favore di pubblico), ritornando sui suoi passi e urlando “Ciao Mirko, mi manchi”, noi ci diamo appuntamento al prossimo capitolo della soap opera che sta iniziando ad annoiare.

Anita Olivieri – voto 6

Galeotta fu la suite. Senza remore alcuna, Anita si è lasciata andare ai suoi sentimenti, concedendosi un lungo (e appassionato) bacio con Falsone. Beatrice la accusa di sfruttare questo “flirt” per potere arrivare in finale. A dire il vero, però, l’impressione è che, probabilmente, la giovane romana agli occhi del pubblico potrebbe avere soltanto da perdere considerando che, fino a poco tempo fa, descriveva l’ex fidanzato Edoardo come il padre dei suoi figli. Tuttavia, non si può non prestare attenzione al poco tatto che la Olivieri ha avuto nei confronti della persona con la quale ha condiviso gli ultimi dieci anni della sua vita. Insomma, complimenti per il coraggio, ma meno per i modi.

Alessio Falsone – voto 4

“Se qualcuno mi vuole insegnare a capire i brividi sul corpo di una donna, ne deve mangiare di pasta asciutta”. Anche meno caro il nostro Alessio. Abbiamo assolutamente capito che dici tutto ciò che pensi senza rifletterci troppo su; tuttavia, alcune volte, si farebbe meglio a contare fino a dieci prima di parlare. Il passo dall’essere schietto e sincero ad essere esagerato e, a tratti, arrogante è davvero sottile.

Beatrice Luzzi – voto 8

Una puntata ricca di alti e bassi per l’attrice. Si parte con le dure accuse ai danni di Anita che, secondo la Luzzi, si è avvicinata a Falsone, cercando di creare una love story in vista della finale; ma a lasciare perplessi, è il suo atteggiamento provocatorio nei confronti di Falsone che quasi lascerebbe presagire un suo interesse verso il giovane imprenditore. Poi, il colpo di scena, il riavvicinamento con Garibaldi in questi ultimi giorni, che lei “liquida” in puntata rivelando che non potrà mai esserci nulla, non soltanto per le diverse prospettive di vita, ma anche per le ferite provocatele dal giovane calabrese. Insomma, nonostante la sua posizione da finalista potrebbe farla “dormire sugli allori”, lei continua ad essere la protagonista indiscussa del reality.

Rosy Chin – voto 8.5

“Si è presa cura per ben 183 giorni di tutti gli inquilini della casa”. Sono queste le parole che pronuncia Alfonso Signorini prima di comunicarle che è lei la seconda finalista di questa edizione. A farle un ulteriore regalo il marito, che pronuncia il suo nome al momento dell’esito del verdetto. È proprio vero, Rosy ha avuto (certamente tra alti e bassi) un buon rapporto con tutti gli altri concorrenti, mettendosi a completa disposizione in ambito culinario e al servizio delle dinamiche del programma. In fondo, la sua finale è meritata.