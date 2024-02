"Se dicessimo la verità", l’opera-dibattito sulla legalità

Torna in scena l’opera-dibattito sulla legalità di Emanuela Giordano e Giulia Minoli, che debuttò nella stagione 2011 al Teatro di San Carlo di Napoli. Se dicessimo la verità, il nome dello spettacolo, fin da subito si è imposta come una forma teatrale sia di studio che di impegno civile, che ha avuto un grande impatto emotivo riuscendo a conquistare e a entusiasmare grandi platee.

L'entusiasmo dei giovani

Soprattutto quelle del giovane pubblico, formato da scuole di tutti i gradi, che si sono entusiasmate tanto da tornare successivamente a rivedere lo spettacolo. Questo perché ogni volta che va in scena è come se si assistesse a qualcosa di nuovo, vista la grande capacità di essere in costante evoluzione.

Tutto questo grazie ad Emanuela Giordano e Giulia Minoli che hanno voluto portare in scena questa innovativa formula: “ Insieme con Emanuela Giordano, ogni anno c’è un’evoluzione drammaturgia in questo progetto: un lavoro di studio di storie che ci accompagnano e che danno la possibilità ai ragazzi e al pubblico di riconoscere da che parte stare ”, spiega Giulia Minoli, Fondatrice dell’Associazione Crisi Come Opportunità nonché co-autrice dello spettacolo.

Dove vederlo

Dal 27 febbraio al 3 marzo lo spettacolo sarà in scena al Piccolo Teatro di Milano, dopodiché la tournée 2024 proseguirà a Buccinasco, Firenze, Cecina, Terni, Crotone, Roccella Ionica e Torino.