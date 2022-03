Apple aggiorna l'iPhone: adesso si sblocca con la mascherina

Dopo quasi due mesi di beta test, Apple ha rilasciato a tutti iOS 15.4 e iPadOS 15.4, i due ultimi aggiornamenti per iPhone e iPad. Tra le miriadi di piccole novità introdotte, come la chiusura di bug, nuove emoticon e l'utilizzo del telefono come Pos di pagamento, il focus è su due aspetti, uno per dispositivo. Per iPhone, la possibilità di sbloccare l'accesso anche quando si indossa una mascherina. Per iPad, il supporto all'utilizzo dello stesso mouse che è già in uso su un computer Mac abbinato al tablet.

Per il perdurare della pandemia, con la necessità di contenere i contagi, Apple aveva già da tempo migliorato il proprio algoritmo di riconoscimento facciale, portando a velocizzare la visualizzazione della schermata per l'inserimento del codice quando il Face ID non riusciva a individuare un volto. Dopo questo, l'arrivo dello sblocco del telefono tramite l'Apple Watch al polso dell'utente. Ma il vero cambio di passo è con iOS 15.4. Adesso, gli algoritmi della Mela possono "leggere" le peculiarità di una persona nel contorno occhi, di fatto l'unica parte del viso che resta scoperta quando si ha un dispositivo di protezione individuale. La funzione "Usa Face ID con una maschera" è disponibile su iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max e iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

Dopo aver installato iOS 15.4, si viene guidati attraverso un nuovo processo di configurazione per l'utilizzo del Face ID, che a dispetto di quanti pensino che adesso sia meno preciso, perché basato solo sul contorno occhi, in realtà usa un numero maggiore di particolari unici, ottimizzando ulteriormente quello che è già il miglior sistema mobile per l'autenticazione biometrica. Aggiornamenti ulteriori riguardano l'aggiunta di 37 nuovi personaggi emoji e una voce inglese di Siri, l'assistente vocale di Apple, registrata da un membro della comunità LGBTQ+.

Controllo universale

Passando all'iPad, Apple introduce il Controllo Universale tra differenti device del marchio. L'aggiornamento consente di controllare, con lo stesso mouse, iPad e Mac, condividendo anche una tastiera compatibile. Basterà spostarsi sul lato estremo di tablet o computer per vedere il cursore finire sullo schermo dell'altro strumento, e gestire meglio finestre e interfaccia. Condivisa tra iOS 15.4 e iPadOS 15.4 è l'opportunità di inserire il Green Pass italiano nell'app Wallet, che diventa così compatibile con i certificati verdi già supportati. Inoltre, nell'app Salute viene aggiunto un nuovo meno, dentro cui piazzare le informazioni sui vaccini effettuati e l'eventuale data di guarigione dal Covid-19.

Al solito, per aggiornare telefoni e tablet, bisogna andare nella schermata delle impostazioni -> generali -> aggiornamento software e procedere con download e installazione.