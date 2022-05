Apple è pronta a cambiare porta di ricarica: cosa succede nel 2023

A seguito dei diversi "suggerimenti" fatti dall'Unione Europea ai produttori di dispositivi tecnologici, Apple si sarebbe decisa ad abbandonare la sua porta di ricarica proprietaria, Lightning, in una più classica USB-C. Nessuna conferma ma una serie di indiscrezioni che puntano proprio verso un tale cambio di passo per gli iPhone che verranno lanciati nel 2023, numeri di serie 15. L'anticipazione arriva da due esperti della casa di Cupertino, il giornalista Mark Gurman di Bloomberg e l'analista Ming-Chi Kuo, intervenuti separatamente per condividere le loro impressioni sul tema.

Gurman afferma di aver "sentito" da voci interne all'azienda dell'avvio della produzione di diversi accessori per iPhone e iPad dotati di ricarica USB-C, ad esempio tastiere, mouse e auricolari, tutti gadget che oggi poggiano sulla porta casalinga Lightning. Lo stesso Gurman però ricorda che una cosa sono i piani aziendali, un'altra la concretezza dei fatti: se qualcosa è cambiato nella linea di produzione della Mela, il passaggio non si verificherà prima del 2023.

Una motivazione della mossa di Apple sarebbe la sentenza dell'UE di aprile che ha approvato la norma secondo cui i produttori di elettronica di consumo debbano adottare la porta USB-C come standard di connessione cablata comune. Apple potrebbe teoricamente aggirare il requisito in altri modi, ma scegliere il connettore su tutti i suoi dispositivi sarebbe probabilmente anche una vittoria verso i consumatori, soprattutto dopo aver già scelto l'USB-C sugli iPad più recenti.

Certo è che abbandonando il Lightning, verrebbe meno per Apple una fetta di guadagno importante, che deriva da un mercato che ha contribuito essa stessa a creare, quello degli accessori ufficiali e di terze parti, con il dock proprietario. Per Gurman però, proprio Apple potrebbe inserire in confezione un adattatore per consentire alle persone di continuare a usare gadget Lightning, anche sui futuri iPhone 2023 con USB-C.