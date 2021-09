Arriva VEEV: la sigaretta del futuro. Digitale, su misura e a zero fumo

Presentata oggi a Milano VEEV, l’ultima frontiera della sigaretta elettronica targata Philip Morris International. L’azienda, leader mondiale nel settore del tabacco e apripista del passaggio ad alternative a combustione zero, dopo il sistema IQOS, ha fatto un ulteriore passo verso un futuro smoke free. “Con VEEV, il nuovo dispositivo elettronico nato in Svizzera dopo 6 anni di ricerca e ora arrivato anche in Italia, - ha dichiarato Marco Hannappel, presidente e ad di Philip Morris Italia, durante la conferenza stampa organizzata per il lancio del prodotto - le sigarette tradizionali diventeranno sempre più un ricordo del passato. L’obiettivo è offrire ai fumatori un'alternativa tecnologica valida alla sigaretta tradizionale, garantendo un’esperienza di vaping di elevata qualità, personalizzabile, intelligente e a combustione zero”.

Ma innescare un cambiamento epocale attraverso una gamma di prodotti senza combustione per anticipare le esigenze dei consumatori di domani richiede una stratrgia aziendale mirata. “Negli ultimi 15 anni - ha sottolineato Stefano Volpetti, chief consumer officer di Philip Morris International - l’azienda ha investito oltre 8 miliardi di dollari e nel 2020 ha dedicato oltre il 99% dei propri investimenti in ricerca e sviluppo ai prodotti senza combustione. Al 30 giugno 2021, 14 milioni di fumatori nel mondo sono passati ad IQOS, che rappresenta ormai il 30% dei ricavi netti di Philip Morris”. Segno tangibile della riuscita della mission dell’azienda, che ha nell’Italia, dove 1,5 milioni di fumatori adulti sono passati dalla sigaretta tradizionale ai prodotti a zero combustione di Philip Morris, il suo centro strategico per accelerare la trasformazione verso un futuro senza fumo.

La Philip Morris Manufacturing & Technology di Bologna rappresenta l'eccellenza mondiale nella produzione su larga scala dei prodotti del tabacco senza combustione. Lo stabilimento bolognese unisce il massimo della ricerca e dell'innovazione tecnologica alla garanzia di una filiera integrata del tabacco, dalla coltivazione alla lavorazione. "In un'ottica di co-design tra committente e produttore, - ha spiegato Hannappel - il polo di Bologna in 10 anni ha messo a punto macchinari altamente tecnologici, che prima non esistevano, sempre più collegati e interattivi. E l'Italia è stata in grado di farlo insieme a Philip Morris, coinvolgendo nel progetto 600 imprese del territorio e diventando il primo produttore di tabacco in Europa, grazie agli accordi di filiera tra Coldiretti e una multinazionale. Un unicum, che ha aperto la strada per un futuro sostenibile nella coltivazione e lavorazione del tabacco".

Trasformare il modo di produrre, incentivando un cambiamento nei consumi per innescare una rivoluzione culturale è una grande sfida. Per arrivare all'obiettivo di ridurre di 40 milioni i fumatori tradizionali e di ottenere oltre il 50% dei ricavi netti da prodotti senza combustione entro il 2025, non basta mettere in atto una nuova visione aziendale. Per costruire un futuro senza fumo, Philip Morris punta sulla corretta informazione del consumatore. "Solo una comunicazione chiara e accurata dei rischi e dei benefici dei prodotti senza combustione - ha aggiunto Volpetti - può portare a una scelta consapevole".

Design compatto, uso semplice e intuitivo, VEEV offre, dunque, un'alternativa al "fumo" concepita per un consumatore sempre più tecnologizzato e connesso. Digitale e personalizzabile, la "macchina elettrica" del mondo delle sigarette si ricarica attraverso delle capsule contenenti nicotina ed è collegabile tramite bluetooth a un’app per regolare la quantità di vapore e i differenti profili di vibrazione. Grazie all'innovativo riscaldatore MESH, progettato per rimanere in contatto costante con il liquido, garantisce un'esperienza uniforme dall'inizio alla fine.