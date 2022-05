Dating online, come proteggere la propria privacy

Cercare on-line un potenziale partner è una pratica che si è intensificata notevolmente durante la pandemia. I prolungati lockdown, le quarantene e le limitazioni alla circolazione delle persone e alla socialità hanno spinto i più determinati a cercare la possibile anima gemella navigando in Rete e utilizzando siti web e social network specializzati in quel tipo di servizio. Il fenomeno va sotto il nome di dating on-line e comprende tutti quei luoghi virtuali dedicati ai nuovi incontri, anche e soprattutto con finalità sentimentali.

Nelle app la cautela non è mai troppa

In questi casi, però, la cautela non è mai troppa e le insidie per la propria identità digitale sono dietro l’angolo. La parola d’ordine è autotutela, intesa come prudenza nel condividere proprie informazioni personali con sconosciuti che incontriamo per la prima volta, peraltro solo nello spazio virtuale. Per creare empatia con un potenziale nuovo partner è necessario aprirsi, svelare propri gusti, preferenze, abitudini sociali e orientamenti sessuali, tutti dati sensibili che le norme sulla privacy proteggono in maniera rafforzata e che spesso noi divulghiamo con troppa leggerezza anche a chi non conosciamo a fondo.

Cinque consigli del Garante della privacy

L’Autorità per la protezione dei dati personali ha diffuso una serie di indicazioni pratiche per consentire agli utenti di utilizzare in modo equilibrato le app di dating, senza correre il rischio di perdere la propria riservatezza. Le cinque regole più importanti e da non dimenticare sono le seguenti: