Blocchi, filtri, messaggi: Instagram cambia tutto. Ecco le nuove funzioni

Importanti novità in vista per il social del momento, Instagram, che ha deciso di rivedere alcune funzioni relative soprattutto alla sicurezza dei contenuti con un occhio di riguardo anche ai personaggi pubblici (quelli che hanno la spunta blu del profilo verificato). In alcuni casi si tratta di semplici aggiornamenti, in altri si tratta di una prima volta assoluta.

Blocco degli account

Una delle principali novità riguarda il blocco degli account esteso anche ad altri profili collegati con quello principale. Cosa significa? Se si possiede un profilo che viene bloccato per un qualsiasi motivo da un utente e la stessa persona ne creerà un altro, non ritroverà più l'account che lo ha limitato. La funzione è stata introdotta per evitare che qualcuno possa disturbare reiteratamente chi gli ha posto delle restrizioni a causa di messaggi privati o commenti poco graditi.

Il filtro "parole nascoste"

Direttamente collegata alla funzione di cui abbiamo parlato c'è il filtro per le "parole nascoste": come spiega Wired, nasce dall'esigenza di filtrare frasi ed espressioni considerate offensive e fuori luogo. Sarà disponibile anche nelle "stories" in modo tale da limitare molti haters abili a sostituire alcune lettere con dei numeri. I filtri saranno abilitati anche per i messaggi privati (direct) qualora l'algoritmo si accorgesse che si tratta di espressioni volgari o di spam: a quel punto l'utente non riceverà mai la notifica che dovrebbe finire in un'apposita sezione che ne evita il disturbo. Lo stesso accadrà anche come il blocco di foto di nudo che non sono statte richieste.

Le richieste dei messaggi

In alcuni profili è già attiva, sarà implementata anche la funzione che non consente di poter scrivere a chiunque: ecco che, quindi, i messaggi inviati ad account con i quali non si è a contatto o che riguardano personaggi pubblici con migliaia di follower, potrebbero finire automaticamente in spam anche se si scrive un semplice "ciao". " Stiamo inoltre aumentando i suggerimenti agli utenti che li incoraggiano a prendersi una pausa e riflettere prima di scrivere messaggi o commenti che possano essere offensivi ", spiegano i vertici che curano il social. " Dal lancio della funzione parole nascoste, avvenuto lo scorso anno, più di un account su cinque con una vasta fanbase ha attivato l'impostazione, ottenendo uno strumento efficace per filtrare automaticamente i contenuti offensivi nei commenti e nei messaggi", fanno sapere.

Se la funzione è abilitata, vengono visualizzati almeno il 40% dei commenti in meno tra quelli considerati offensivi. Infine, come accennato, Instagram nasconderà anche i testi che utilizzano volontariamente errori di ortografia per la pubblicazione di terminologia offensiva, ad esempio quelli che scrivono il numero "1" al posto della "i".