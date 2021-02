Fotocamera per i selfie? Quella di Oppo ti "insegue"

Nel corso degli anni Oppo ha abituato a sperimentazioni legate al comparto della fotocamera dei suoi smartphone, ma quanto descritto in un brevetto, depositato presso la World Intellectual Property Organisation, rappresenta una novità assoluta. Arriva una selfie camera che scorre su un binario, muovendosi in orizzontale. La proprietà intellettuale è dettagliata in un lungo documento composto da 33 pagine e scovato dalla redazione del sito olandese LetsGoDigital.

Stando a quanto emerso, un sistema simile può tornare utile per immagini frontali angolazioni differenti. Pensiamo dunque ad autoritratti realizzati con un taglio e uno stile diversi rispetto a quelli tradizionali, che quotidianamente invadono le bacheche dei social network oltre che a fotografie di gruppo con uno sviluppo di tipo grandangolare. L'intento sembra dunque essere quello di porre nelle mani degli utenti nuove possibilità creative.

Oppo Reno smartphone with movable selfie-camerahttps://t.co/Pnr0CTNPfn



- Take selfies from different angles

- Movable camera can also be integrated on the rear side#Oppo #OppoReno @OPPONederland pic.twitter.com/s2YKioytUs — LetsGoDigital - Mark Peters (@letsgodigitalNL) February 16, 2021

Non è da escludere nemmeno che la capacità di variare il punto di acquisizione delle immagini possa consentire la creazione di scatti 3D con una tecnica simile a quella della stereoscopia. Il movimento del sensore è gestito da un piccolo motore interno, attivato solamente quando necessario dall'applicazione dedicata.

Come sempre, quando si tratta di brevetti, non è dato a sapere se né quando una fotocamera di questo tipo sarà integrata in uno degli smartphone del brand OPPO destinati al mercato. Di certo il marchio cinese ha già più volte dimostrato la propria vocazione a innovare su questo fronte. Nel 2013, con grande sorpresa degli addetti ai lavor,i ha lanciato il modello N1 con un modulo in grado di ruotare e fungere da sensore sia frontale sia posteriore, mentre nel 2018 è stata la volta di Find X che, impiegando una sezione scorrevole verticalmente nella parte superiore, ha eliminato il problema del notch. Ancora, nel 2019 ha presentato Reno 10x Zoom, con la sua particolare selfie camera a "pinna di squalo".