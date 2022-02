Gmail non sarà più come prima: tutte le novità e come attivarle

È in arrivo una sorta di rivoluzione per quanto riguarda l'utilizzo di Gmail. Google ha deciso di lanciare una nuova interfaccia, che andrà ben oltre il semplice cambio della grafica. In arrivo aggiornamenti che riguarderanno l'integrazione dei vari servizi offerti da Big G.

La schermata a cui molti di noi sono abituati è destinata a lasciare il passo alla nuova grafica, con tutto quello che ne consegue. Qualche mese per abituarsi poi, come ha dichiarato Google, la nuova interfaccia diventerà lo standard di Gmail.

Gmail, cosa cambierà

Innanzitutto Google punta a una maggiore integrazione dei principali servizi Workspace, quindi Google Chat, Meet e Spaces. Tutti e tre risulteranno presenti, sotto forma di pulsanti, in una colonna a sinistra (sempre visibile). Si potrà passare da Gmail a una delle altre schermate, e viceversa, con un click.

Si tratterà in sostanza di una modifica che punta a immergere maggiormente gli utenti nell'universo di Big G, rendendo più semplice e immediata la navigazione di Workspace. Novità votate perlopiù agli utenti business, ma che coinvolgeranno a breve tutti gli utilizzatori di Gmail.

Come attivare la nuova interfaccia

Come accade spesso quando si verificano certi cambiamenti l'approccio sarà graduale. Il passaggio alla nuova interfaccia è possibile già da oggi, ma solo per coloro che utilizzano una delle suite Workspace destinata agli utenti aziendali.

Nello specifico stanno ricevendo l'invito ad attivare la nuova interfaccia gli utilizzatori dei seguenti pacchetti Google:

Workspace Business Starter;

Business Standard;

Business Plus;

Enterprise Essentials;

Enterprise Standard;

Enterprise Plus;

Education Fundamentals;

Education Plus;

Frontline;

Nonprofits;

G Suite Basic e Business.

Non risultano indicate al momento le tempistiche riservate alle tipologie di account non citate. Tuttavia pare che da aprile l'attivazione risulterà automatica per tutti, anche per chi non avrà scelto volontariamente la nuova interfaccia. Passaggio volontario o no sarà possibile tornare alla vecchia schermata fino al prossimo giugno, quando questo diventerà il nuovo standard per gli utilizzatori di Gmail.