GoBeyond, la "call" di Sisal premia le migliori idee delle startup per il rilancio dell'Italia

GoBeyond è live per la quarta edizione ma con una veste nuova: la piattaforma creata e promossa da Sisal, in collaborazione con CVC Capital Partners nell’ambito del programma internazionale di supporto all’imprenditoria giovanile “Young Innovators”, intende infatti offrire un contributo alla progressiva ripartenza del Paese attraverso la call for ideas e il nuovo Content Hub sull’innovazione.

La call for ideas valorizza le startup che mettono le persone al centro del proprio business, in particolare attraverso il digitale e l’innovazione tecnologica e si rivolge a chiunque abbia un’idea imprenditoriale innovativa che voglia andare oltre la semplice immaginazione e diventare una solida realtà.

Per partecipare al contest è necessario proporre dei progetti imprenditoriali orientati a soddisfare i bisogni delle categorie:

Business resiliente, progetti che hanno come scopo quello di facilitare la resilienza delle imprese in una fase di ripartenza post-emergenza in un momento cruciale per l’Italia perché che ha imposto nuovi paradigmi, nuovi modelli socio-economici e una riorganizzazione del lavoro sempre più agile e smart.

Collettività, ovvero tutte le progettualità di social innovation dedicate alle comunità sul territorio, in grado di supportare e offrire soluzioni concrete alle problematiche, grandi e piccole, che impattano sulle persone e sulla loro quotidianità.

Al miglior progetto in assoluto è assegnato un grant di 50 mila euro e per le idee vincitrici per ciascuna delle due categorie in gara un premio di 30 mila euro, oltre ad un supporto di advisory di eccellenza scelto dal vincitore stesso, sostenuto dal network degli Enabling Partner di GoBeyond: Corriere Innovazione, Osservatori Digital Innovation - Politecnico di Milano, Google, frog design, Roland Berger, Brunswick, K&L Gates, Aruba.it, Mamacrowd e Angels4Women.

Il recruiting delle idee, con candidatura sul portale gobeyond.info, si apre il 6 luglio e si concluderà il 31 ottobre 2020. Candidare la propria idea è molto semplice: basta presentare una breve descrizione della progettualità e del team di lavoro, un marketing plan e un video che metta in luce l’idea innovativa o il progetto imprenditoriale.

Il portale assume la veste di un vero e proprio Content Hub editoriale, che intende offrire spunti sull’innovazione che" facilitino una visione prospettica in grado di affrontare il presente con lo sguardo rivolto al futuro. I partner, oltre al ruolo di selezione delle migliori idee, saranno anche protagonisti come thought leader sull’innovazione dei rispettivi settori di appartenenza".

Sulla piattaforma gobeyond.info, infatti, si trovano una sezione “Magazine” e una sezione “Storie di successo” dove la community interessata può accedere a contenuti e webinar, confrontarsi con startup che sono già riuscite a realizzare il proprio business e incrementarne la visibilità sul mercato.

Tutte le informazioni e gli approfondimenti su www.gobeyond.info