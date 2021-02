Una granita sul tuo telefono: Android 12 è Snow Cone

Google sembra aver deciso il nomignolo da attribuire alla prossima versione del suo sistema operativo mobile, Android 12: come ormai da tradizione, ancora una volta la scelta è ricaduta su un dolce, questa volta una granita. Il futuro aggiornamento si chiamerà infatti Snow Cone: a scoprirlo i membri della community online XDA-Developers. Doveroso precisare che, al momento, mancano conferme ufficiali in merito.

Cos'è uno Snow Cone? Qualcosa di molto simile a una granita, un dessert di ghiaccio tritato ricoperto da sciroppo. Su Wikipedia viene descritto come "una variazione del ghiaccio tritato comunemente servito in un cono di carta o in una tazza, coperto da sciroppo di zucchero aromatizzato" .

A livello di nuove funzionalità circolano voci di corridoio in merito a quella che viene definita One-Handed Mode, ovvero una modalità ottimizzata per l'utilizzo dello smartphone con una sola mano. Soluzioni di questo tipo sono già state realizzate da produttori e sviluppatori di terze parti così da ottimizzare l'interfaccia rendendo i comandi più importanti raggiungibili nella stessa porzione del pannello. Ora la società di Mountain View sembra voler fare altrettanto. Un'aggiunta di certo gradita considerando come i display dei telefoni abbiano diagonali sempre più ampie, ormai nella maggior parte dei casi comprese tra i 6 e i 7 pollici.





Un'altra funzionalità inedita attesa in Android 12 è quella legata all'acquisizione di screenshot in grado di andare oltre la sezione di schermo visualizzata nel momento in cui vengono catturati: in gergo sono definiti "scrolling screenshot". Anche in questo caso già esistono applicazioni in grado di farlo, ma un'implementazione a livello di sistema operativo, senza costringere a download aggiuntivi, potrebbe far comodo. Sarà possibile saperne di più con il debutto della prima Developer Preview destinata agli sviluppatori, attesa secondo i ben informati già entro la fine di questo mese.

Da sempre Google battezza le edizioni della piattaforma attribuendo loro nomi di dessert e dolci, scegliendoli in base alle iniziali e seguendo un ordine alfabetico: dalle prime Cupcake, Donut ed Éclair fino a giungere alle più recenti Nougat, Oreo e Pie. Con l'arrivo della versione 10 (Q) il metodo è stato ufficialmente abbandonato, anche se durante le fasi di preparazione la software house internamente ancora utilizza riferimenti di questo tipo come Red Velvet Cake nel caso della versione 11 e ora Snow Cone per la 12.