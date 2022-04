"Hai mai lodato il sole?". Cosa c'è dietro l'audio virale di Tiktok

A differenza di molti fenomeni web che sottostanno a precisi algoritmi e a precise regole, la viralità di un contenuto sfugge agli schemi classici e, sebbene sia possibile intuire se un contenuto potrebbe assumere carattere di viralità, non è possibile determinarlo con assoluta certezza. Lo dimostra il fatto che molti contenuti diventano virali a distanza di tempo dalla loro pubblicazione, a volte anche di anni, su piattaforme diverse rispetto a quelle in cui erano stati originariamente caricati. Un dimostrazione lampante di questo fenomeno è il nuovo audio che sta spopolando su TikTok e del quale molti ignorano la genesi.

TikTok è il social giovane per eccellenza, il suo bacino di riferimento è per lo più composto da adolescenti e anche per questo motivo molte delle sue dinamiche sfuggono a un pubblico più adulto. Tra gli audio virali che i giovani utilizzano negli ultimi giorni su TikTok ce n'è uno molto particolare, impiegato principalmente come sottofondo per i video di glow up, ossia quelli che mostrano il miglioramento del soggetto nel corso della crescita. "Hai mai lodato il sole, puttana?", si sente nell'audio. Senza avere le basi è impossibile capire da dove provenga questo nuovo audio virale, che in realtà mette le sue radici in un videogioco chiamato Dark Soul.

L'audio si rifà all'attività "praise the sun", una capacità che il giocatore acquisisce dopo che nel gioco si è unito ai guerrieri del sole. Dark Soul è un gioco che ha fatto milioni di seguaci in tutto il mondo e il "praise the sun" è uscito dai confini limitati della piattaforma per entrare nella cultura nerd, dove viene utilizzato come meme o come adagio in svariate occasioni. Questa doverosa premessa è necessaria per capire da dove arriva l'audio di TikTok, utilizzato dai giovanissimi che probabilmente ignorano la storia dietro la viralità.

Infatti, quell'esatto audio non è recente ma risale a circa 8 anni fa. È tratto da un video dell'utente ThePruld, giocatore di Dark Soul, che chiede a un altro utente se ha mai lodato il sole. Ecco com'è nato uno degli audio più virali degli ultimi mesi su TikTok, che dagli utenti viene utilizzato per mostrare il proprio aspetto "prima di aver lodato il sole" e "dopo aver lodato il sole".