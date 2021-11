Instagram allunga le Storie: ecco quanto dureranno

Si allungano le Storie su Instagram. Diversi utenti hanno già potuto testare con mano la novità in arrivo per il popolare social network. La durata delle Storie passerà dagli attuali 15 secondi a un minuto intero: sessanta secondi per i propri contenuti. Un po' come accaduto già lo scorso anno per un altro formato molto apprezzato, i Reel.

Ad anticipare la novità a ottobre era stato un tweet di Alessandro Paluzzi ad anticipare la messa in cantiere, da parte di Facebook (ora divenuta Meta), della nuova durata delle Storie Instagram. Nelle scorse ore è stato lo stesso Paluzzi ha confermato l'arrivo dell'estensione a 60 secondi per alcuni utenti.

Storie più lunghe su Instagram, chi può già usarle

A quanto pare l'arrivo delle Storie da un minuto su Instagram è attualmente riservato solo ad alcuni utenti. Nello specifico sarebbero gli utilizzatori iOS (Apple iPhone) a poter sfruttare sin da ora l'attesa modifica. Per gli altri ci sarà ancora un po' da pazientare, ma entro i prossimi mesi tutti avranno accesso al nuovo formato.

La durata da 15 secondi è stata evidentemente ritenuta troppo contenuta rispetto all'utilizzo fatto dagli utenti. Non di rado capita di vedere sul social network delle Storie spezzettate in più clip per "mancanza di tempo". Ora tutto questo dovrebbe diventare, nella maggior parte dei casi, un lontano ricordo.

A cambiare sarà però soltanto la durata delle Storie. Verrà confermata la possibilità di aggiungere effetti alle clip o alle immagini, musica, suoni, link, gif ed emoji (faccine) varie.

Questione link nelle Storie che soltanto di recente si è sbloccata. Adesso è possibile inserire collegamenti a siti esterni semplicemente applicando uno "sticker", un adesivo sulla propria clip. In precedenza era necessario ricorrere allo "Swipe up". Fino a poche settimane fa tale novità era riservata ai soli utenti certificati, mentre ora è disponibile per tutti (aggiornando all'ultima versione di Instagram).