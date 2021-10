Instagram, arriva la funzione che tutti aspettavano

Una e propria rivoluzione sta raggiungendo in queste ore gli utenti Instagram. Il social network ha deciso di aprire a tutti la possibilità di inserire dei link all'interno delle proprie Storie. Un evento epocale per la controllata Facebook, all'immediata vigilia di un evento che potrebbe cambiare per sempre il volto dell'intera compagnia.

Per capire la portata di tale cambiamento basti pensare che finora soltanto gli utenti Instagram con oltre 10.000 follower o quelli certificati avevano accesso a tale funzionalità. Per gli altri le Storie erano soltanto dei video da condividere, al più con scritte e sticker tipo icone o disegni. Magari qualche quiz o un sondaggio.

Link nelle Storie Instagram, tutte le novità

L'arrivo dei link nelle Storie per tutti gli utenti Instagram è solo l'ultimo tassello di una serie di più o meno piccole rivoluzione da parte del social network. In estate il consueto "Swipe up" con cui venivano inseriti i collegamenti ad altri siti era stato sostituito da uno sticker.

Questo stesso sticker è ora a disposizione sia degli utenti certificati che di tutti gli altri, indipendentemente dal loro numero di follower. Una svolta che rappresenterà una rivoluzione positiva soprattutto per le piccole realtà. Basti pensare ad esempio a un'azienda di prodotti locali, che a causa del limite di follower non poteva condividere il proprio negozio online.

Chiaramente una mossa come quella intrapresa dalla controllata Facebook racchiude in sé diverse altre possibilità, più o meno lecite. Nessun controllo preventivo verrà effettuato da Instagram, che tuttavia avverte proprio riguardo un possibile uso illecito dello sticker.

Qualora venga utilizzato in maniera illecita o contraria alle regole generali del social network, per gli utenti potrebbe arrivare la sospensione per un dato periodo o anche il ban definitivo dalla piattaforma. L'arrivo effettivo dovrebbe avvenire entro le prossime ore, probabilmente non appena verrà installato il nuovo aggiornamento.