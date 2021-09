iPhone troppo lento? Ecco il trucco per velocizzarlo

La storia degli iPhone che rallentano col tempo si è diffusa ormai da tempo. A indurre tale rallentamento sarebbero dei sistemi applicati da Apple per far fronte al degrado delle batterie con l'uso, degli escamotage che frenerebbero le prestazioni degli smartphone della Mela morsicata per impedire blocchi o spegnimenti improvvisi.

Una pratica che Apple non ha comunicato esplicitamente agli utenti per anni. La stessa azienda ha dichiarato di aver messo in atto tali sistemi solo per impedire che gli utenti incorressero in improvvisi spegnimenti, con la conseguente perdita dei dati non salvati. Affermazione che non ha convinto del tutto diversi utilizzatori, desiderosi di continuare ad avere prestazioni al passo con i "vecchi tempi".

Come riportato da GizChina, alcuni utenti cinesi avrebbero trovato la soluzione per aggirare le limitazioni imposte da Apple. Il segreto risiederebbe nella legislazione e nelle sentenze giudiziarie d'Oltralpe. Stando a quanto diffuso da alcuni utilizzatori di vecchi iPhone, impostare il melafonino come utilizzato in Francia garantirebbe performance prive di freni imposti da Cupertino.

Questo perché da anni ormai la Francia ha condannato a più riprese le pratiche limitative di Apple, ancor più se messe in atto all'insaputa degli utenti.

Trucco per iPhone più veloce? Come funziona

Ecco quindi spiegato il trucco, piuttosto semplice in effetti: cliccare su "Impostazioni", poi su "Generale" e infine su "Lingua e Zona"; a questo punto selezionare l'opzione relativa alla zona e settare su Francia.

Il trucco funziona con qualsiasi iPhone? Diciamo di sì. Tuttavia è bene far notare come più vecchio sia il dispositivo e maggiore sarà l'impatto che questa impostazione avrà sullo smartphone. Al contrario, i melafonini più recenti - come iPhone 12 - ne subiranno gli effetti solo in misura marginale.

Raccomandiamo infine prudenza al riguardo in quanto, al di là delle intenzioni reali di Apple, disattivare tale sistema potrebbe effettivamente portare a improvvisi spegnimenti del telefono o a malfunzionamenti durante l'esecuzione di alcune operazioni.