L'identità nel mondo digitale: l'iniziativa della Vittorio Dan Segre Foundation

Quattro incontri online organizzati dalla Vittorio Dan Segre Foundation per analizzare il concetto di convivenza tra identità nella dimensione digitale. Le parole chiave attorno alle quali ruoterà l'iniziativa sono cittadinanza, comunità, cultura, tecnica, potere, diritti e doveri. Unendo tra loro questi punti, personalità provenienti da campi professionali tra loro differenti si cimenteranno in un confronto virtuale.

Prima di proseguire, è importante introdurre la Vittorio Dan Segre Foundation. La fondazione ha come obiettivo la diffusione della cultura della Convivenza fra diverse identità, a tutti i livelli, compresi quello digitale e quello dell’impatto sociale. Di base in Svizzera, ma con vocazione e struttura internazionali, la Fondazione opera come un "hub" di idee e progetti, mettendo attorno ai tavoli di lavoro il mondo privato e quello istituzionale. Fanno parte della Fondazione diplomatici, accademici, rappresentanti delle imprese private, giornalist e altre personalità. Nei progetti che la Fondazione conduce sono coinvolti esperti dei vari settori (etica, tecnologia, politica, leadership…), imprese, nonché università e centri di ricerca di tutto il mondo, per il supporto scientifico.

L'importanza della dimensione digitale

L'evento affronterà i vari aspetti dell'identità digitale e degli ambiti esistenziali, da quello individuale a quello collettivo e organizzativo, pubblico o privato. Saranno presenti esperti di etica, ma anche diplomatici, economisti, sociologi, letterati, politici, giornalisti, membri delle istituzioni e di grandi imprese.

Tutto (o quasi) ruota attorno alla dimensione digitale, un tema che richiede uno sguardo aperto per comprendere le implicazioni che questo concetto ha su di noi. Bisogna infatti sottolineare che identità e convivenza, nel mondo digitale, assumono connotazioni proprie, informando di sé anche le altre modalità del vivere insieme. Evapora dunque come neve al sole il confine tra online e offline. Prendono piede forme di relazione diverse, fra cui interessanti ibridi che aprono a nuovi scenari interpretativi e di azione politica e civile.

I quattro eventi ai raggi X

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 26 maggio, alle ore 18, in diretta sul canale Youtube della Vittorio Dan Segre Foundation (clicca qui). L'evento sarà dedicato al tema della "Cittadinanza digitale". Moderati da Barbara Carfagna, giornalista del TG1 esperta di innovazione, dialogheranno Pier Luigi Dal Pino, Direttore delle Relazioni Istituzionali di Microsoft Europa, Paolo Benanti, Docente Bioetica alla Pontificia Università Gregoriana, esperto di etica degli algoritmi, e Daniela Piana, Professoressa di Scienza Politica dell’Università di Bologna, studiosa dei problemi di equità e disuguaglianze.

Gli incontri successivi sono previsti, sempre alle ore 18 sullo stesso canale Youtube. Il 9 giugno, si parlerà di "Diritti e doveri", con Antonio Nicita, docente di politica economica alla Lumsa, Fabiana di Porto, docente di Diritto all’Università del Salento e Guido Scorza, Membro del Collegio Garante Protezione Dati Personali, coordinati da Luigi Martino dell’Università di Firenze.

Mercoledì 23 giugno, con il sociologo Domenico De Masi, Roberta Cocco, Assessora alla Trasformazione digitale del Comune di Milano e l’ambasciatore Francesco Maria Talò, Rappresentante Permanente Italiano alla NATO, si parlerà di "Libertà e potere", coordinati da Jean Pierre Darnis, dell’Istituto Affari Internazionali. Il quarto e ultimo incontro è in programma per settembre (il 22, da confermare) su "Comunità e cultura", con lo storico Luciano Canfora, Stefania Giannini, ex Ministro, vicedirettore UNESCO e Luciano Floridi, professore di Oxford, fra i massimi esperti al mondo di etica dell’informazione.

Il calendario degli eventi

Gli incontri avverranno in videoconferenza, saranno mandati in diretta streaming sul canale Youtube della Vittorio Dan Segre Foundation e saranno registrati.

Cittadinanza digitale – 26 maggio 2021 h 18

Chair e introduzione Barbara Carfagna, RAI - TG1

Pier Luigi Dal Pino, Direttore Relazioni Istituzionali, Microsoft Europa

Paolo Benanti, Docente Bioetica, Pontificia Università Gregoriana

Daniela Piana, Professoressa Scienza Politica, Università di Bologna

Diritti e doveri – 9 giugno 2021 h 18

Chair e introduzione Luigi Martino, Università di Firenze

Antonio Nicita, Professore di Politica economica, Lumsa di Roma

Fabiana di Porto, Professoressa Diritto, Università del Salento

Guido Scorza, Membro Collegio Garante Protezione Dati Personali

Libertà e potere – 23 giugno 2021 h 18

Chair e introduzione Jean Pierre Darnis, Istituto Affari Internazionali

Domenico De Masi, sociologo

Francesco Maria Talò, Rappresentante Permanente Italiano, NATO

Roberta Cocco, Assessora a Trasformazione digitale, Comune di Milano

Comunità e cultura – 22 settembre 2021 h 18 (TBC)

Luciano Canfora, Professore Filologia Antica, Università di Bari

Stefania Giannini, Vicedirettore, UNESCO

Luciano Floridi, Professore Etica dell’Informazione, Oxford University.