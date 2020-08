Non riesci a inviare l'email? Ecco cosa succede a Gmail

" Spiacenti, si è verificato un problema ''. È il messaggio che è stato recapitato a chi, in queste ore, ha tentato di inviare una email con allegato sul servizio di posta elettronica di Google - Gmail, per l'appunto - a causa di un disservizio tecnico. Ma niente panico, il problema sarebbe già in fase di risoluzione e da Mountain View assicurano la funzionalità è stata già ripristinata correttamente per molti utenti.

Gmail in down

Gli utenti di diversi paesi hanno segnalato problemi con l'allegato di documenti alle loro email da questa mattina alle 7 e fino alle 13 di questa mattina. Nel dettaglio, è stato riscontrato un lungo processo di caricamento quando si tenta di allegare un file: " Spiacenti. Si è verificato un problema. Le modifiche recenti potrebbero non essere state salvate ", recita il messaggio segnalando l'impossibilità di inviare l'elemento multimediale (foto, documenti, etccetera) correlato al testo della mail. La conferma del ''down'' arriva da Downdetecto r , dove il malfunzionamento è stato segnalato in varie zone del mondo: dagli Usa all'Arabia Saudita.

Problemi anche con Google Drive

Sono stati riscontrati anche dei problemi nell'invio e ricezione di documenti su Google Drive. In un altro messaggio recapitato agli utenti Gmail - sia da connessione mobile che da computer fisso - viene indicato un presunto malfunzionamento della rete internet con il successivo invito a ricaricare il contenuto. " Impossibile inviare il messaggio. recita l'avviso di errore - Controlla la rete e riprova ". "Gmail Down" è attualmente di tendenza su Twitter con diversi problemi di segnalazione degli utenti durante l'utilizzo del proprio account. Il problema di Gmail, le cui prime segnalazioni risalgono a un'ora fa, sembrerebbe riguardare comunque non la totalità degli utenti. In ogni caso, e per riceve aggiornamenti, è possibile controllare il sito Downdector.it in cui è mostrata una mappa interattiva dei disservizi attraverso un monitoraggio costante dei malfunzionamenti.

Servizio ripristinato

In risposta a molti utenti che su Twitter hanno lamentato il malfunzionamento Google ha assicurato che: " Il problema dovrebbe essere risolto " invitando a segnalare altre, eventuali anomalie. Stando a quanto si legge nel messaggio diramato dalla pagina G Suite Status Dashboard , dove vengono fornite informazioni sullo stato di tutti i servizi Google, il problema con Gmail '' dovrebbe essere risolto ", ribadiscono.

A febbraio lo stesso problema

Non è la prima volta, quest'anno, che il servizio di posta elettronica Google dà problemi. Lo scorso febbraio, molti utenti avevano segnalato la ricezione di email prive di contenuto. La funzionalità era stata poi correttamente ripristinato nelle ore successive. All'origine del problema pare vi fosse un disservizio leagato ad un bug in un update software ma non erano state fornite ulteriori delucidazioni approfondite al riguardo.