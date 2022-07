Arriva il Nothing Phone (1). Perché tutti lo vogliono

L’azienda Nothing è pronta al debutto, il Phone (1) sarà in vendita a partire dal 21 luglio in 40 Paesi, tra i quali l’Italia. Da noi, inoltre il telefono può essere acquistato online a partire dal 13 luglio ma soltanto nella versione con 8 GB di Ram e 256 GB di archiviazione e soltanto nel colore nero, al prezzo di 529 euro.

Un telefono che ha creato un entusiasmo ancora prima di essere svelato al pubblico. Un interesse dato sulla fiducia, perché tra i co-fondatori di Nothing c’è quel Carl Pei che, nel 2013, aveva co-fondato OnePlus.

Ancora prima che i dettagli fossero resi noti, oltre 200mila persone hanno prenotato lo smartphone e, per avere un’idea dell’attesa che sta suscitando il Phone (1) basta dare un’occhiata agli ultimi minuti di questo video, pubblicato il 12 luglio 2022 su YouTube.

Le caratteristiche che esaltano chi lo vuole

È uno smartphone sostenibile, costruito con alluminio riciclato al 100%, così come proviene dal riciclo la metà delle parti in plastica. La parte posteriore è trasparente e illuminata da 900 led ed entrambi i lati del telefono sono protetti da uno strato sottile e resistente noto con il nome di Gorilla Glass, materiale creato dall’azienda Corning.

A bordo c’è un processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G Plus, il display è OLED da 6,55 pollici con risoluzione FHD+ e un sensore per le impronte digitali. Ha due fotocamere posteriori da 50 Mp ognuna e una batteria da 4500 mAh e supporta la ricarica wireless inversa, ovvero permette di usare lo smartphone per caricare altri dispositivi mobili. Wi-fi 6, Bluetooth 5.2, NFC e audio Dolby Atmos concludono la dotazione hardware del telefono. Il tutto in un peso di 193 grammi.

Il sistema operativo è Nothig OS, basato su Android 12 con personalizzazioni uniche appositamente realizzati dalla stessa azienda, tipicamente ispirate al mondo dei nerd, ossia gli appassionati di tecnologia.

Nelle sue diverse versioni è dotato di 8 o di 12 GB di Ram e 128Gb oppure 256Gb di spazio di archiviazione.

I prezzi

La versione con 8 GB di Ram e 128 GB di spazio di archiviazione, disponibile soltanto in nero, ha un costo di 499 euro.

La medesima quantità di Ram, abbinata però a 256 GB di spazio di archiviazione, è disponibile sia in bianco sia in nero a un costo di 529 euro.

Infine, ma per questa variante sarà necessario aspettare ancora qualche mese (l’azienda non ha ancora detto quanti), la versione con 12 GB di Ram e 256 GB di memoria interna, disponibile sia in bianco sia in nero, occorrono 579 euro.

Dalle informazioni che abbiamo raccolto non sembra esserci modo di espandere lo spazio di archiviazione, quindi 256 GB dovrebbero essere il taglio massimo consentito.

L’entusiasmo c’è, il reale interesse dei clienti però dovrà essere certificato dal mercato.