Digitale terrestre, nuovo switch off: cosa fare se non ricevi i canali

Una delle date più attese è arrivata: oggi comincia un'altra importante tappa per lo switch off verso il nuovo digitale terrestre. Parliamo in questo caso del passaggio alla nuova tecnologia per tutte le emittenti nazionali (Rai, Mediaset, La7 e Discovery), con relativi canali tematici.

I cambiamenti potrebbero in apparenza sembrare piuttosto complessi e difficili da decifrare, ma con un po' di pazienza il quadro può diventare subito piuttosto semplice. Diciamo intanto che non spariranno né compariranno dei canali, ma aumenterà la qualità delle tramissioni. Facendo l'esempio dell'emittente pubblica: Rai 1 HD (canale 501) diventerà il solo canale trasmesso e occuperà il tradizionale tasto 1 del telecomando; discorso analogo per il secondo e terzo canale principale.

L'arrivo dell'alta definizione per tutti i canali nazionali, così come sarà per le emittenti locali, è permesso dal passaggio alla codifica Mpeg-4. Quest'ultima è destinata, con il pieno arrivo del nuovo digitale terrestre, a soppiantare in tutto e per tutto la precedente Mpeg-2, così come accadrà per la codifica H.265 (che prenderà il posto della H.264).

Inevitabili i vantaggi per chi dispone di un dispositivo aggiornato e adatto alla ricezione di quella che il MiSE definisce "l'alta qualità". Grazie alle nuove codifiche sarà possibile ricevere un segnale in Full HD 1080i, con risoluzione a 1.920x1.080 pixel.

Nella maggior parte dei casi la risintonizzazione dei canali avviene in automatico, mentre in altri sarà necessario procedere manualmente. Niente di particolarmente complicato, basterà andare con ordine. Pur con alcune piccole differenze tra i vari apparecchi, in linea di massima occorre:

Cliccare sul tasto menù del telecomando;

Accedere alle Impostazioni;

Selezionare Configura Canali;

Avviare la Ricerca Canali;

Questa potrà avvenire manualmente o (preferibilmente) cliccando su Ricerca Automatica (altre volte definita Scansione Automatica);

Se richiesto scegliere di "reinstallare tutti i canali" e attendere che abbia terminato il processo.

Nuovo digitale terrestre: tv o decoder da cambiare?

L'arrivo del nuovo digitale terrestre ha posto molti in allerta per quanto riguarda l'eventualità di dover cambiare tv o decoder per stare al passo con l'alta definizione. È bene ricordare che molti dei dispositivi venduti negli ultimi anni potrebbero risultare già adatti, soprattutto per quanto riguarda le smart tv.

È possibile fare un veloce test selezionando con il telecomando i canali 100 e 200: i possessori di tv o decoder già al passo si visualizzerà la scritta "Test HEVC Main10". In questo modo ci si assicura non solo che il televisore in proprio possesso possa visualizzare i nuovi canali Mpeg4, ma anche il futuro passaggio al codec HEVC.