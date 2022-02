OnePlus 10 Pro, lo smartphone che si piega (e non dovrebbe)

OnePlus 10 Pro non ha ancora una data di rilascio in Europa, Italia compresa, ma l’arrivo in Cina ha già creato una serie di dubbi sulla qualità dei materiali utilizzati per il top di gamma di quella che, una volta, era considerata la startup per eccellenza nel settore degli smartphone. Finito sotto le grinfie degli esperti del sito JerryRigEverything, il telefonino ha dovuto superare diverse prove di resistenza, tra cui il cosiddetto “bend test”. In passato, modelli come l’iPhone 6 e 7, soprattutto i Plus, si erano piegati in maniera evidenti nell’esperimento, ma niente a che vedere con quanto successo con OnePlus.

Nel video si nota come a una pressione sicuramente forte ma priva di qualsiasi strumento che potesse rafforzare la presa delle mani, il dispositivo si piega, fino a spezzarsi per metà. In realtà, prima della bend test, OnePlus 10 Pro si era comportato anche abbastanza bene, nel resistere a graffi di livello 6 nella scala di Mohs e a scanalature più profonde al livello 7. Anche il test della fiamma, in cui un accendino viene avvicinato al display, si è svolto senza troppi problemi. Il telefono è durato 40 secondi prima che si verificassero danni.

Allo stesso modo, il sensore di impronte digitali, che è ottico, ha continuato a funzionare e a riconoscere il dito registrato, nonostante i graffi. Ma poi, le cose hanno preso una brutta piega: letteralmente. I primi tentennamenti del pannello anteriore hanno anticipato quelli della cover sul retro. A quel punto, la flessione sullo chassis posteriore ha distrutto completamente il telefono, dalla sezione centrale ai bordi. L’unica sezione a sopravvivere è stata il comparto fotografico, completamente intatto.

Il test di piegatura non è un metodo scientifico di durabilità ma è il modo migliore per verificare se un telefono manca di integrità strutturale. Ragion per cui, OnePlus potrebbe ritardare il lancio di 10 Pro al di fuori del mercato cinese, posticipandone l’uscita in Occidente, dopo una valutazione di quanto successo. A settembre del 2014, Apple aveva dovuto attivare una procedura straordinaria di sostituzione degli iPhone 6 Plus deformati, nel bel mezzo di quello che venne chiamato “bendgate”.