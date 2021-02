Polo formativo legno e arredo, il contest per gli studenti "Cucina Bio sostenibile 4.0"

La sostenibilità e l'innovazione sono al centro anche del mondo della formazione con un’iniziativa lanciata da Milesi, brand specializzato in vernici per il legno e altri materiali che fa parte del gruppo multinazionale Ivm: si tratta del Milesi Talent che coinvolge gli studenti del Polo Formativo LegnoArredo di Lentate sul Seveso, Brianza, in una riflessione sul tema “Cucina BIO sostenibile 4.0”.

Obiettivo è la realizzazione di un oggetto in legno rivestito con le vernici Milesi, che interpreti il tema del concorso esaltando le possibilità espressive offerte dalle diverse tecniche di verniciatura, con lo scopo di valorizzare la creatività dei ragazzi e facilitare il collegamento tra scuola e lavoro, sostenendo la formazione dei futuri professionisti nel settore del mobile e dell’arredo. Milesi intende così coinvolgere gli studenti con la propria visione a tutto campo della sostenibilità, raggiunta attraverso la ricerca continua di soluzioni di verniciatura rispettose dell’ambiente e dell’uomo.

Un sinergia tra Polo Formativo LegnoArredo e Milesi destinata a crescere nel tempo con un’offerta didattica e formativa in campo teorico-pratico estremamente professionalizzante.

Dopo una sessione formativa a cura dei tecnici dell’azienda gli studenti passeranno nei prossimi mesi, alle fasi di progettazione e realizzazione degli oggettiche saranno esaminati da una giuria composta da rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e professionale, insieme a personaggi e testimonial d’eccezione. Dopo la premiazione in programma a maggio 2021, l’oggetto realizzato dal gruppo vincitore del contest verrà esposto nella showroom Milesi. Il progetto Milesi Talent accompagnerà gli studenti del Polo Formativo Legno Arredo per tutto l’anno scolastico in un percorso di formazione che ha l’obiettivo di arricchire il bagaglio tecnico dei professionisti di domani.