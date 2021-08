"Lo schermo si è rotto da solo": utenti Apple sul piede di guerra

Monta la rabbia tra gli appassionati di prodotti Apple, dopo che un crescente numero ha denunciato l'improvvisa rottura dello schermo del proprio MacBook Air o MacBook Pro con chip M1. Guasto improssivo quanto apparentemente immotivato, riferiscono gli utenti di diverse piattaforme social. Nessun urto o altra ragione tale da giustificare normalmente un simile evento.

In queste ore aumentano le dichiarazioni degli utenti su Reddit, sui forum di supporto Apple e persino su siti specializzati come 9to5mac, che ha riportato all'estero la notizia delle rotture inspiegabili. Ovviamente trattandosi di un fatto ancora da chiarire, hanno iniziato a circolare diverse possibili spiegazioni.

Schermo MacBook si rompe da solo, guai per Apple

Due le teorie principali. Secondo qualche detrito potrebbe essere rimasto sulla tastiera, andando a formare una crepa non appena il MacBook è stato chiuso. Una teoria che però sembrerebbe piuttosto debole, poiché non spiegherebbe perché il danneggiamento del vetro frontale avvenga esclusivamente sui laptop di Apple dotati di chip M1.

La seconda teoria indica come possibile causa una carenza strutturale degli schermi dei nuovi MacBook Air e Pro di ultima generazione. L'ipotesi è che lo schermo risulti troppo debole per sopportare la chiusura veloce a una mano, men che meno se la chiusura avviene facendo leva solo su uno degli angoli del coperchio.

Una polemica che non accenna a calmarsi, almeno per il momento, mentre ancora non è del tutto spento il fuoco legato alla rimozione dall'App Store di Unjected (applicazione presto ribattezzata la "Tinder dei no vax"). Notizie tutt'altro positive per i vertici Apple, che tra poco più di un mese lanceranno i nuovi iPhone e il sistema operativo iOS 15, seguiti poche settimane più tardi dai nuovi MacBook Pro con processore M1X: la supposta delicatezza dello schermo verrà risolta?