Screenshot "vietati" e avatar: così Zuckerberg cambia Facebook

Se siete tra coloro che scattano degli screenshot alle chat Facebook su Messenger questa novità potrebbe non farvi piacere. Mark Zuckerberg ha annunciato che questa pratica non sarà più "libera" come lo è stata finora. Sarà ancora possibile, ma ad alcune condizioni.

Secondo quanto detto da Zuckerberg chi vorrà scattare uno di una chat potrà farlo. Tuttavia la persona che è impegnata nella chat insieme a noi sarà avvisata da Messenger di quanto avvenuto. Niente più possibilità di "catturare" frasi o immagini all'insaputa altrui quindi: chi lo farà sarà eventualmente chiamato a renderne conto al proprio interlocutore.

In particolare, è previsto un " aggiornamento per le chat di Messenger crittografate end-to-end " - ha fatto sapere il fondatore di Facebook - " così potrete ricevere una notifica se qualcuno cattura lo screenshot di un messaggio che scompare ". Attraverso tale aggiornamento Facebook si pone come obiettivo dichiarato quello di difendere la sicurezza e la privacy dei propri utenti da eventuali abusi.

Lo stesso Zuckerberg ha annunciato anche l'arrivo di reazioni, GIF e adesivi per le chat crittografate. Tutte le novità dovrebbero arrivare a breve in Europa, con il prossimo aggiornamento, mentre sono già a disposizione degli utenti USA.

Avatar tridimensionali: novità in arrivo per Facebook e Instagram

Pare che Meta abbia ancora qualche novità in arrivo, questa volta non soltanto per gli utenti Facebook. Anche gli iscritti a Instagram potranno accedere ai nuovi avatar 3D. Una mossa che punta a rendere ancora più "concreto" il passaggio verso il metaverso.

Questo avatar 3D sarà disponibile come detto sia su Facebook che Instagram, ma non solo. Sarà utilizzabile anche come propria versione virtuale negli incontri sulla piattaforma Meta Horizon Worlds. Un avatar che sarà ancora più somigliante all'immagine degli utenti e che avrà a disposizione un numero crescente di vestiti e accessori, per massimizzare le possibilità di personalizzazione.