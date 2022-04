Musk mette le mani su Twitter: intesa da 44 miliardi

La società che gestisce Twitter è pronta ad accettare l'offerta di Elon Musk per l'acquisizione del popolare social network di microblogging. L'operazione in un primo momento sembrava destinata a fallire ma in un clamoroso ribaltamento decisionale, il consiglio di amministrazione pare sia intenzionato ad accettare l'offerta di 44miliardi di dollari. Se l'accordo dovesse chiudersi, questo sarebbe uno dei maggiori leverage buyout di una società quotata.

Le due parti stanno limando i dettagli dell'intesa, inclusa la tabella di marcia per la finalizzazione dell'accordo e le spese e le commissioni nel caso in cui l'operazione dovesse alla fine naufragare, anche se ormai sembra che non ci siano più dubbi sul passaggio del più influente dei social network nelle mani di Elon Musk, che ha già promesso massima libertà di parola a chiunque, anche ai suoi detrattori. " Spero che anche i miei critici peggiori rimangano su Twitter, perché questo è ciò che significa libertà di parola ", ha scritto in un tweet poche ore fa.

Le sue parole sono state accolte molto bene dalla comunità repubblicana americana, che spera di poter ritrovare presto Donald Trump, cacciato da Twitter dopo l'assalto al Congresso del 6 gennaio, e di poter contare su un nuovo alleato nella battaglia culturale lanciata in più Stati, e in particolare in Florida sotto la guida dell'aspirante alla Casa Bianca il governatore Ron DeSantis. Musk non ha ancora chiarito nel dettaglio cosa farà con Twitter. Al di là di voler procedere al delisting della società, il patron di Tesla non ha svelato le sue mosse limitandosi a dire che Twitter ha bisogno di essere "trasformata" e che dovrebbe basarsi su un algoritmo open-source. A quale tipo di leadership intende ispirarsi non è chiaro, anche se negli ultimi tweet sembra lasciar trapelare che il suo modello non sarà Bill Gates.

Intanto, dopo l'annuncio dell'acquisizione, che dovrebbe essere ufficializzato solo a borse chiuse, Twitter corre a Wall Street. L'indiscrezione ha messo le ali ai titoli Twitter in borsa, dove arrivano a guadagnare il 6,10%. Non è chiaro se l'aumento del valore dell'operazione, leggermente superiore ai 43 miliardi di dollari proposti dal ceo di Tesla 11 giorni fa, sia legato a un miglioramento dell'offerta da 54,20 dollari per azione o a un più attento conteggio dei titoli oggetto dell'intesa. A Wall Street il titolo Twitter è in rialzo del 5,70% a 51,72 dollari.