WhatsApp addio, i modelli esclusi dall'ultimo aggiornamento

WhatsApp non sarà più a disposizone di tutti. Come anticipato, infatti, già a partire dallo scorso maggio, la celebre app di messaggistica istantanea risulterà fruibile esclusivamente per certi modelli di iPhone.

Tutto ciò a causa dell'ultimo aggiornamento datato 25 ottobre, non compatibile con alcune versioni di iOS, il sistema operativo dei cellulari Apple. WhatsApp ha quindi cessato di fornire supporto per determinati smartphone, il che, trattandosi di un programma diffuso in modo capillare, ha creato qualche disagio tra gli utenti, pur essendo disponibili ormai numerose alternative.

Incompatibilità

L'impossibilità di utilizzare ancora la app di messaggistica istantanea è quindi strettamente legata non tanto a un modello specifico quanto alla versione del sistema operativo su cui il programma, dopo l'aggiornamento, dovrebbe girare: si tratta, per la precisione dell'iOS 12. I dispositivi che non sono dotati di tale sistema operativo, così come quelli che non possono essere aggiornati ad esso, sono quindi destinati a dover dire addio all'applicazione.

I modelli di smartphone Apple che non risultano aggiornabili ad iOS 12, vale a dire quelli precedenti la versione iPhone 5S, non avranno quindi più la possibilità di scaricare l'ultimo aggiornamento di WhatsApp, che sarà pertanto da ora in poi inutilizzabile.

Modelli

Tutti gli iPhone successivi al modello sopracitato, invece, avranno la possibilità di disporre almeno di un iOS 12 e di procedere di conseguenza anche all'installazione dell'ultima versione della celebre app di messaggistica istantanea: si tratta di iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s , iPhone 6s Plus, iPhone SE (1st generation), iPhone 7 e 7 Plus, iPhone 8 , iPhone 8 Plus , iPhone X , iPhone XR , iPhone XS , iPhone XS Max , iPhone 11 , iPhone 11 Pro , iPhone 11 Pro Max , iPhone SE 2020 , iPhone 12 mini , iPhone 12 , iPhone 12 Pro , iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone SE 2022, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max.

L'avviso