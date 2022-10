Avatar unico e chat di gruppo: WhatsApp cambia tutto

Una nuova versione sperimentale di WhatsApp, esaminata in anteprima dal portale Webetainfo, anticipa quelle che dovrebbero essere le novità relative al diffuso servizio di messaggistica istantanea in previsione per i prossimi mesi.

Avatar unici

Una di queste dovrebbe riguardare il lancio di un avatar comune alle principali applicazioni gestite da Meta, società che controlla i servizi di rete sociale Facebook e Instagram e quelli di messaggistica istantanea WhatsApp e Messenger. Novità, peraltro, preannunciata dallo stesso presidente e Ceo Mark Zuckerberg: l'obiettivo, con lo scopo dichiarato di unificare l'esperienza delle applicazioni in previsione del lancio del "Metaverso", è quello di arrivare alla creazione di un avatar univoco per tutte le piattaforme gestite dall'azienda.

"Grazie agli avatar, puoi personalizzare la tua identità impostando un'espressione digitale all'interno delle impostazioni di WhatsApp" , spiegano da Webetainfo. La possibilità di impostare e personalizzare un avatar è stata per il momento concessa, a seguito dell'aggiornamento alla versione beta per Android numero 2.22.23.9, solo ad alcuni beta-tester. "Il client di chat, dopo la creazione del proprio avatar, genera automaticamente un pacchetto di adesivi da utilizzare come sticker con amici e familiari" , anticipano ancora dal portale. Lo stesso avatar, inoltre, potrà essere utilizzato dagli utenti anche come foto del profilo. A seguito dell'implementazione, la voce "Avatar" comparirà direttamente proprio all'interno dello stesso menu delle impostazioni di WhatsApp, e sarà quello il segnale a chiarire la disponibilità del nuovo servizio di personalizzazione.

Chat di gruppo

Stando a quanto anticipato da Webetainfo, inoltre, tra le novità più importanti in arrivo per quanto concerne la app di messaggistica istantanea anche la disattivazione delle chat di gruppo più numerose, vale a dire quelle che in genere producono un'elevata quantità di notifiche. Con l'aggiornamento alla versione 2.22.23.9 per Android tutto dovrebbe cambiare: "L'applicazione, senza alcun intervento manuale, silenzia in autonomia i gruppi con un alto numero di partecipanti, permettendo comunque di ripristinare le notifiche a discrezione di ogni iscritto". Qualche mese fa, per la precisione a giugno, WhatsApp aveva modificato l'ampiezza dei gruppi, portandola fino a 512 partecipanti: un numero salito addirittura fino a 1024, anche se limitatamente a una modalità test messa a disposizione di pochi utenti.