WhatsApp, arriva la novità più attesa: videochiamate anche dal pc

Ottime notizie per gli utenti dell'app di messaggistica istantanea più diffusa al mondo: WhatsApp ha deciso di abilitare chiamate e videochiamate anche nella sua versione web e desktop. La funzionalità, prima riservata ai soli smartphone e tablet, è in fase di testing e sarà presto disponibile per tutti gli utenti Pc e Mac. Le tempistiche del lancio effettivo saranno piuttosto ristrette: già nelle prossime settimane dovrebbe essere possibile chiamare e videochiamare attraverso WhatsApp direttamente dal proprio computer

Secondo quanto anticipato dal sito Wabeta.info, il funzionamento dell'app su Pc e Mac prevederebbe la comparsa, sulla barra header vicino alla casella di ricerca, dei tasti di chiamata e videochiamata. All'ingresso di una nuova "call", si dovrebbe aprire un'ulteriore finestra popup nell'angolo in alto a destra dello schermo, con la possibilità di rispondere, ignorare o rifiutare la chiamata. Per avviare una call sarà disponibile un apposito menu, che consentirà di scegliere se effettuare una chiamata vocale o una videochiamata. Durante la conversazione sarà possibile interagire inibendo il microfono oppure attivando o spegnendo la webcam, attraverso un pannello specificamente dedicato.

In una fase iniziale, per usare WhatsApp Web e Desktop sarà comunque necessario collegare il proprio account mobile all'app, scannerizzando un codice Qr con lo smartphone, che dovrà essere connesso a Internet.





La funzione della videochiamata da computer sarà una novità molto apprezzata da chi si trova a lavorare svariate ore in smartworking e fa parte di una serie di innovazioni rilasciate dalla società di proprietà di Mark Zuckerberg, tra cui ricordiamo la recente introduzione della funzione shopping in WhatsApp Business, per acquistare direttamente dall' App.

In un futuro prossimo le videochiamate da desktop potrebbero diventare di gruppo, replicando così in toto il funzionamento dell'app per smartphone e tablet, senza dover ricorrere a Messenger Room. A oggi, la videochiamata con WhatsApp da smartphone può supportare fino a otto utenti connessi contemporaneamente.

Con il rilascio della funzionalità per effettuare chiamate e videochiamate attraverso pc, WhatsApp entrerebbe nel segmento di mercato delle videoconferenze e della didattica a distanza, a oggi presidiato da Microsoft con Skype e Teams. La concorrenza sarà agguerrita, vista la presenza online di celebri piattaforme tra cui Zoom, Google Meet, Houseparty, Meetings, Cisco WebEx e molti altri ancora. La sfida di WhatsApp e dei suoi due miliardi di utenti è lanciata.