WhatsApp: ora si può impostare uno sfondo diverso per ogni chat

Novità importante in arrivo per WhatsApp: è in fase di distribuzione un aggiornamento che permette di impostare sfondi personalizzati per ogni chat, associando ad esempio un colore a tinta unita oppure un'immagine a specifici contatti e gruppi. Vale anche per la modalità Scura, introdotta in modo da non affaticare la vista durante lo scambio dei messaggi in ambienti poco illuminati o nelle ore notturne.

La funzionalità va a rispondere a un'esigenza manifestata dagli utenti, che potranno così contare su un aiuto in più per non inciampare nell'invio di un messaggio alla conversazione sbagliata. Ecco quanto si legge nel comunicato ufficiale: "Rendi le tue chat personali e distinte utilizzando uno sfondo personalizzato per quelle più importanti e per i contatti preferiti in modo da non doverti più preoccupare di mandare il messaggio sbagliato nella conversazione sbagliata" .

Lo stesso update di WhatsApp porta con sé anche la possibilità di effettuare la ricerca degli sticker impiegando emoji e termini specifici oppure navigando all'interno di categorie, organizzate in modo da raccogliere quelli usati con maggiore frequenza. A tal proposito, Facebook - che controlla l'applicazione - rivolge un appello a chi si occupa della loro creazione: "Lanciando questa nuova funzione, incoraggiamo anche i creatori di sticker a etichettarli con emoji e testo, in modo che possano essere cercati dagli utenti di WhatsApp con più facilità" .

Continuando a parlare di sticker, il pacchetto "Insieme a casa" realizzato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e lanciato nel mese di aprile con l'obiettivo di promuovere le misure di distanziamento ora risulta disponibile sotto forma di raccolta di adesivi animati. È accessibile con testo tradotto in nove lingue, italiano compreso.

L'aggiornamento in questione dovrebbe arrivare sui dispositivi iOS entro questa settimana, ma qualcuno afferma di averlo ricevuto tra ieri e oggi e di poter già usufruire delle novità elencate. Su Android debutterà invece solo più avanti, al momento non è dato a sapere quando.