WhatsApp cambia ancora: così si nasconde l'accesso

Da oggi sarà possibile nascondere il proprio ultimo accesso alla fidanzata. È la novità che arriva da WhatsApp. Secondo WebEtainfo, a breve potrebbe arrivare un aggiornamento del sistema di messaggistica che consentirà di oscurare il momento in cui si entra sull’app a una persona o a un gruppo di persone che riteniamo "indesiderate".

Fino a prima della modifica, era possibile non far vedere l’orario dell’ultimo collegamento a tutti o a nessuno. Alle opzioni “tutti” e “i miei contatti” , sarà aggiunta anche l’opzione “i miei contatti tranne…” . In questo modo potremo individuare quelle persone che riteniamo non gradite o con cui non vogliamo confrontarci per le più svariate ragioni del mondo. Gli utenti bloccati non avranno neanche la facoltà di visionare la foto del profilo di chi ha deciso di non farsi seguire, così come la sua biografia.

Le novità dal mondo di WhatsApp, però, non finiscono qui. Sarà possibile, ad esempio, rispondere con le faccine anche su iPhone. La funzione, a cui sono già abituati gli utenti di Telegram o di Facebook Messanger, adesso sarà disponibile pure per il sistema iOS oltre che per quello Android.

Sarà sufficiente premere a lungo su un messaggio e oltre alle solite opzioni si potrà vedere pure la barra delle reazioni. Ci saranno inizialmente le sei faccine originali, che secondo i programmatori aumenteranno in un secondo momento prima per Android e poi per il mondo Apple. Per il futuro si pensa di inserire, infatti, oltre alle solite emoticon, ovvero il classico segno più, il cuore, l’omino sorridente, quello stupito, quello con la lacrima e le mani dell’uomo che prega in segno di ringraziamento anche altri simboli.

L’obiettivo, dunque, è apportare delle novità, in modo da rendere questo mondo virtuale sempre più animato e vicino alle esigenze di chi utilizza questo strumento per comunicare i propri sentimenti o stati d’animo, utilizzando sempre meno le parole e più i simboli. Altra priorità, poi, come dimostra il nascondere l’ultimo accesso, sarà proprio garantire la sfera privata di ogni singolo utilizzatore, in modo da rendere sempre più diffuso ma allo stesso tempo sicuro WhatsApp.