WhatsApp, il (pericoloso) trucco per leggere i messaggi eliminati

Quando su WhatsApp ci si trova di fronte a un messaggio eliminato è forte la curiosità di sapere cosa ci fosse scritto. Purtroppo e per fortuna di alcuni, l'app di messaggistica non permette di norma di visualizzare tali contenuti dopo l'avvenuta eliminazione.

Sul Web sono presentati però diversi "trucchi" per riuscire comunque a visualizzare i messaggi eliminati. Tuttavia tali possibilità implicano sempre l'installazione di un'app terza che in qualche modo vada a interagire con WhatsApp.

Molto di moda in questo periodo è ad esempio WAMR, un'applicazione lanciata nell'ultimo periodo. Come molti sapranno la crittografia end-to-end di WhatsApp impedisce ad altri di accedere direttamente ai messaggi. Attraverso l'accesso alla cronologia delle notifiche WAMR sarebbe in grado di leggere tutti i messaggi ricevuti, persino quelli successivamente rimossi.

Una possibilità aperta non soltanto ai messaggi eliminati su WhatsApp, ma anche su altre app di messaggistica come Facebook Messenger.

Messaggi eliminati su WhatsApp, il trucco vale i rischi?

Quello che potrebbe sembrare un paradiso felice di verità e chiarezza presenta però il suo lato nascosto. Anche in questo caso, come in molti altre situazioni simili, il rischio è legato alla privacy. L'installazione di app come Wamr (per fare un esempio) prevede la concessione di numerose autorizzazioni, anche piuttosto invasive.

Inoltre la possibilità di recuperare messaggi, foto, video o altri file non sarebbe del 100%, ma soggetta a eventuali limitazioni specifiche legate all'app "aggirata". Gli utenti Android sono stati più volte avvisati in merito ai possibili pericoli, legati come accennato alle diverse autorizzazioni richieste dalle app che provano a recuperare i messaggi eliminati. Appelli perlopiù caduti nel vuoto, a fronte di circa 10 milioni di installazioni registrate.

Pur non risultando alcun legame diretto con la vicenda, inevitabile ripensare a quanto emerso in questi giorni riguardo il virus capace di svuotare il conto corrente e azzerare lo smartphone. Questo perché evidenzia come l'eccesso di autorizzazioni concesso ad app spesso non necessarie si riveli una porta verso l'arrivo di attacchi hacker ad alto rischio.

Stop ai backup illimitati su Google Drive

Lato WhatsApp arrivano anche altre novità, tutt'altro che gradite dagli utenti. Finora il backup delle chat su Google Drive era gratuito e illimitato per chi possiede un dispositivo Android. Le cose potrebbero cambiare a breve: secondo WABetaInfo, Big G punta a offrire ancora spazio gratuito per archiviare le chat, ma un volume limitato e quindi da dover gestire con cura.